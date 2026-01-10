FAカップ3回戦が10日に行われ、クリスタル・パレスはアウェイでマクルズフィールドと対戦した。

クリスタル・パレスは今季のプレミアリーグでは第21節終了時点で7勝7分7敗の成績を残し、13位につけている。今季前半戦はトップ4も狙える位置につけていたが、昨年末に近づくにつれて徐々に失速し、直近の公式戦8試合は3分5敗と未勝利が続く。

FAカップの初戦ではナショナルリーグ・ノース（6部相当）で14位のマクルズフィールドと対戦。クリスタル・パレスに所属する鎌田大地は、8戦未勝利がはじまった昨年12月14日のプレミアリーグ第16節のマンチェスター・シティ戦（●0－3）でハムストリングを負傷し、現在は戦線を離脱している。同試合もメンバー外となった。

試合は前半終盤の43分に動く。マクルズフィールドが敵陣中央でフリーキックを獲得すると、ダフィー・ルークがペナルティエリアを目掛けて浮き球を供給。最後はポール・ドーソンがヘディングシュートを沈め、マクルズフィールドが1点をリードして前半を終えた。

後半に入ると61分、マクルズフィールドはペナルティエリア内の混戦で粘りを見せ、セカンドボールに反応したルイス・フェンザムが左足でボールを蹴り込むと、これが相手に当たってディフレクション。最後はゴール前でフリーになったアイザック・バックリー・リケッツがダイレクトでねじ込み、マクルズフィールドがリードを広げた。

クリスタル・パレスは90分、敵陣ペナルティエリア手前中央で獲得したフリーキックをジェレミ・ピノが直接叩き込み、1点を返したものの、反撃はここまで。試合はこのまま終了し、6部のマクルズフィールドが1部のクリスタル・パレスを相手に“ジャイアントキリング”を起こした。昨季王者のクリスタル・パレスは、初戦で姿を消すこととなった。

4回戦は2月14日の開催予定となっている。

【スコア】

マクルズフィールド2－1 クリスタル・パレス

【得点者】

1－0 43分 ポール・ドーソン（マクルズフィールド）

2－0 61分 アイザック・バックリー・リケッツ（マクルズフィールド）

2－1 90分 ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス）

【動画】マクルズフィールドが歴史的白星！！