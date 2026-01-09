ヴィッセル神戸は9日、DFジエゴが柏レイソルより完全移籍で加入することをクラブ公式サイト上で発表した。

神戸のクラブ公式サイトは「このたび、DFジエゴ選手（30）が柏レイソルより完全移籍で加入することに決まりましたので、お知らせいたします」と発表。同サイトには、次のようにジエゴのコメントが掲載されている。

「この度、ヴィッセル神戸に加入いたしましたジエゴです。この素晴らしいクラブで、新たな挑戦ができることに感謝いたします。ピッチで最大限の力を発揮し、チームの勝利に貢献できるよう、精一杯努力してまいります」

ジエゴは、1995年9月21日生まれの30歳。母国ブラジルの複数クラブを渡り歩いた後、2017年2月に松本山雅FCへと期限付き移籍で加入してJリーグ初参戦を果たした。その後は水戸ホーリーホック（期限付き移籍）や徳島ヴォルティス、サガン鳥栖でのプレーを経て、2023年1月には柏へと完全移籍で加入。2025シーズン終了時まで、公式戦通算99試合に出場して11ゴール9アシストをマークした。2025年12月20日には柏との契約満了が発表され（柏のクラブ公式サイトより）、ベテランDFの新天地に注目が集まっていた。