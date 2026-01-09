“2026年”はどんな年になる？占術研究家・水晶玉子が「運気アップのコツ」と「気を付けるべきこと」を指南

◆“とても明るい気”がもたらされる1年
れなち：2026年は、どんな1年になりそうでしょうか？
水晶：2025年に表れた“新しい時代の形”というものが、さらにクリアに見えてくる年ですね。そして、今年の干支は丙午（ひのえうま）といって、丙は太陽を象徴する火の陽の気だし、午も火の気なんですね。だから、ファイヤーとファイヤーでとても明るい気がもたらされるので、まさに隠れていたものや見えなかったことが、いろいろ見えてくる年です。
れなち：“区切りがつく”みたいなところもあるんですかね？
水晶：そうですね。古いモノとか、ちょっと合わなくなってきているモノのなかには、“闇が払われる”みたいに消えていくモノがあると思います。
れなち：清算されていくんですね。では、気を付けるべきことってありますか？
水晶：本当に明るくなるので、自分から闇をつくらないことですね。
れなち：深い！
水晶：だから、（心を）閉じてしまうよりはオープンになったほうが、運気も上がると思います。
れなち：そうか、明るいものにちゃんと自分もついていく努力が必要だということですね。
水晶：そうです！ 明るいものには必ず“影”はあるけど、その影に入ってしまうと、運気も良くなくなってしまうと思うので。
れなち：明るいものに自分から積極的に乗っていくことが大事なのですね。
水晶：気持ちをオープンにできると、すごくいいことにつながると思います。
れなち：ある意味、それが運気アップのコツになってくるんですね。
