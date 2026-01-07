『AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026』のグループB第1節が7日に行われ、ロス五輪世代で今大会に臨むU-23日本代表がU-23シリア代表と対戦した。

大会連覇を目指す日本は、Uー21世代で臨んでいる今大会。大岩剛監督が率いるチームは前半に大関友翔のゴールで先制すると、後半は佐藤龍之介が2ゴールの活躍。その後も得点を重ね、5ー0で快勝スタートとなった。

試合後のフラッシュインタビューに応じた大関は、先制ゴールについて「時間帯もすごく良かったですし、あそこの位置に自分が入っていくことは監督からも要求されていたので、体現できて良かったです」とコメント。狙い通りの形でゴールを奪えたとした。

大関は2025年2月に行われた『AFC U20アジアカップ中国2025』でもシリアと対戦しておりゴールを記録。「常にどの相手でもゴールを狙っているので、シリアで2点決めましたけど、違う国相手でも次の相手にも点を取れるように頑張っていきたいです」と、さらにゴールを積み上げたいとした。

次は中2日でUAE戦。「前半は固さとプレーで迷いがあった部分が多かったので、UAE戦ではそれがないようにしっかり2日間良い準備して、また勝てるように頑張っていきたいと思います」と連勝へ意気込んだ。

【動画】鮮やかな崩しから大関友翔が先制弾！