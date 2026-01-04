2026年の最強運勢ランキング【12星座×血液型】全48通り 1位～48位を発表！ あなたの運勢は何位？

2026年（令和8年）の運勢はどうなる!? ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2026年の占いコラム記事「2026年運勢 最強運ランキング」決定版！ 12星座と血液型を組み合わせた「2026年最強運勢ランキング」全48通り、あなたの運勢をランキング形式で1位～48位を一挙大発表！ 2026年 運勢ランキング1位は……!? 2026年を最高の1年にするための開運アドバイスと合わせて紹介します。運命がドラマチックに動き出す、ワクワクするような1年です。ずっと温めてきた夢が、ようやく形になるとき。周りのみんなも快く味方してくれるので、目の前にチャンスが来たら、迷わず手を伸ばしてみてくださいね。どこにいてもあなたがパッと輝く、主役のような1年になりそうです。迷うことがあっても、自分の「直感」を信じてあげれば大丈夫。心のままに動くことが、幸せへの逆道になります。これまでコツコツ頑張ってきたことが、きれいな花を咲かせるときです。上半期に丁寧な準備をしておくと、下半期にはうれしい収穫が待っています。金運もふんわりと上昇していきそうですよ。あなたの魅力が高まり、自然と注目が集まる1年になりそうです。周りを引っ張っていく機会も増えますが、あなたの誠実さが伝わり、信頼の輪が広がっていきますよ。お仕事もプライベートも、穏やかで明るい運気に包まれます。もし新しく始めたいことがあるなら、今年が最高のタイミング。一歩踏み出す勇気が、素晴らしい未来を連れてきてくれます。あなたらしい、キラリと光るアイデアが周りに認められる年です。常識にとらわれない自由な発想を大切に。ドキドキするような、モテ期がやってくる気配もあります。新しい自分へと生まれ変わるような、変化の年です。古いものを思い切って手放すと、もっと素敵なステージが待っています。お引っ越しや転職で環境を変えるのも、幸運を呼び込みます。あなたの実力が、しっかりと認められるうれしい年になりそうです。ステップアップのチャンスも訪れます。いつも通りの謙虚な気持ちを忘れずにいれば、さらに運気が味方してくれます。人間関係の輪が広がり、心温まる出会いに恵まれるとき。積極的にお出かけしてみると、さらに運気がアップします。「会いたいな」と思う人がいたら、ぜひ自分から声をかけてみてくださいね。「動くこと」が幸運の扉を開ける鍵になります。迷ったら、まずは一歩進んでみましょう。特に下半期は、ここぞという場面で力を発揮できそうな予感です。おしゃべりや文章でのコミュニケーションが、とても楽しくなる1年です。あなたの発信したことが、誰かの心に届き、成功へとつながります。副業などに挑戦してみるのも良さそうです。自分自身を磨くのにぴったりの、学びの年です。資格の勉強や新しい趣味が、あなたの宝物になります。そこで出会う人たちとの縁も、大切に育んでいきましょう。あなたの個性がキラリと光り、評価されるときです。大好きな趣味が、いつの間にかお仕事につながることもあるかもしれません。心から「楽しい！」と思えることに、情熱を注いでみてください。穏やかな運気の中で、一歩ずつ着実に進んでいける年です。周りと比べず、自分のペースを大切にしてくださいね。ゆっくりでも、確実に目的地へ近づいています。丁寧な計画を立てることが、大きな幸せを運んできてくれます。準備をしっかり整えておくことで、安心して進めますよ。体調も整いやすい時期なので、健やかに過ごせそうです。対人運がとてもにぎやかです。あなたを理解してくれるパートナーや、心強い味方が現れる予感。大切な相談や交渉ごとは、この1年のうちに進めておくとスムーズです。あなたにしかできない、ユニークな考え方がキラリと光るとき。周りと同じじゃなくても大丈夫。自分らしく進むことで、新しい道が開けていきますよ。エネルギーに満ちあふれ、アクティブに過ごせる1年です。やりたいことがたくさん出てきそうですが、たまには深呼吸してひと休み。オンとオフのバランスを意識すると、さらに充実します。ふとした瞬間の「直感」が、あなたを良い方向へ導いてくれます。アートや音楽など、感性を刺激することに触れてみて。自分の「好き」という気持ちを、何より大切にしてくださいね。これまで積み重ねてきた努力が、実を結ぶときです。派手な変化はなくても、周りはあなたの頑張りをしっかり見てくれています。自分を信じて、そのまま進んでいきましょう。「おもしろそう！」という好奇心に従うと、ラッキーが舞い込みます。新しい趣味や初めての場所での出会いが、あなたの毎日をカラフルに彩ってくれそうです。周りの人たちと手を取り合うことで、大きな幸せがつかめる年です。一人で頑張りすぎず、困ったときは「助けて」と言ってみて。チームワークがあなたを助けてくれます。「冒険したい！」という気持ちが、運気を引き寄せます。遠い場所への旅行や、新しい世界の扉を開くことにツキがあります。外国の文化や言葉に触れてみるのも、素敵な刺激になります。優しさが溢れ、周りの人をホッとさせる存在になれる1年です。誰かの力になってあげることで、あなた自身の運気も自然と上がっていきます。恋愛でも、穏やかな幸せを感じられそうです。自分の得意なことを、さらに深めていくのに最適な時期です。「これだけは負けない」という専門性を磨くことで、周りからの信頼がぐんと高まります。社交的な魅力が高まる一方で、少しお疲れモードになることも。上半期は楽しく過ごせますが、下半期は「本当に大切にしたい人」との時間を優先して、自分を癒やしてあげてくださいね。心の持ち方がガラリと変わるような、転換期の1年です。もう必要ないなと思うこだわりを手放せば、その分、新しい幸せがあなたの元へ流れ込んできます。理想に向かって高く飛びたい気持ちと、足元を固める大切さ、その両方を意識する年です。焦らずに、今できることを一つずつ片付けていくことが、大きな夢への近道になります。豊かな想像力が、あなたを助けてくれる武器になります。言葉にできない想いを形にしてみたり、美しいものに触れたり。あなたの感性をのびのびと解放してあげましょう。つい細かいことが気になってしまうかもしれませんが、今年は「ま、いっか」の気持ちを大切に。完璧を目指しすぎず、肩の力を抜いて過ごすことが、開運のポイントです。「何かを始めたい！」という情熱が湧いてくる年です。走り出す前に、少しだけ立ち止まって計画を立ててみると、さらにうまくいきます。焦らず、ゆっくり進んでいきましょうね。今年は「安心・安全」をキーワードに、穏やかに過ごすのが良さそうです。新しいことへ挑戦するよりも、今あるものを大切に守っていくことで、心が満たされます。やりたいことと、やるべきことの間で心が揺れることもあるかもしれません。上半期の勢いを大切にしつつ、下半期はゆっくりと足元を確認しながら進んでみてくださいね。心の色がコロコロと変わりやすい、繊細な1年になるかもしれません。しんどいときは、信頼できる人に甘えてみて。話を聞いてもらうだけで、心がふっと軽くなります。周りの空気を読んで、調整役をお願いされることが増えそうです。でも、自分を後回しにしすぎないで。あなたの本音も、同じくらい大切にしてあげてくださいね。焦って答えを出そうとしなくても大丈夫。今はじっくりと力を蓄える時期です。腰を据えて取り組んでいれば、下半期には自然と明るい光が見えてきますよ。「今まで通り」にこだわらず、新しい風を受け入れてみると、成長につながります。少しだけ考え方を柔らかくしてみるだけで、素敵な流れが舞い込みそうです。上半期は元気に動けますが、下半期は「確認」を忘れずに。勢いだけで進まず、一つひとつ丁寧に向き合うことで、失敗を未然に防いで楽しく過ごせます。ちょっぴり大変だな、と感じることもあるかもしれません。でもそれは、あなたが大きく成長するための大切なステップです。乗り越えたとき、一回り頼もしくなった自分に出会えますよ。「どうしようかな」と迷う場面がありそうですが、今年は覚悟を決めて動いた方が良い流れに乗れます。自分の選択を信じて、勇気を出して一歩踏み出してみましょう。パッと思いつきで動きたくなりますが、今年は「一呼吸置くこと」を意識してみて。困ったときは、頼りになる先輩に相談してみると、目からウロコのアドバイスがもらえそうです。なんとなく毎日が同じことの繰り返しに感じてしまうかも。そんなときは、お部屋にお花を飾ったり、通ったことのない道を通ったり。小さな変化が、あなたの運気をリフレッシュしてくれます。一人でたくさんの荷物を背負いすぎはいませんか？全部自分でやろうとしなくて大丈夫です。周りに「手伝って」と頼ってみて。下半期になるにつれ、心も体も軽くなっていきますよ。少し、人間関係でお疲れ気味かもしれません。無理に合わせようとせず、自分だけの時間をたっぷり作ってあげて。好きなものに囲まれて過ごす時間が、あなたを元気にしてくれます。頑張っているのに空回りしているように感じたら、今は「お休み」の合図です。結果を急ぐよりも、今この瞬間を丁寧に過ごすことで、少しずつ道が開けていきます。今は少し、我慢が必要なときかもしれません。でも、この時期に蓄えたエネルギーは、来年大きく羽ばたくためのガソリンになります。自分をいたわりながら、ゆっくり準備を進めましょう。進むべき道に迷いやすい年ですが、焦らなくても大丈夫。一人で悩まずに、信頼できる誰かに胸の内を話してみてください。じっくり時間をかければ、あなたらしい答えが見つかります。お天気が曇り空のような運気ですが、焦って動くと余計に疲れちゃうかも。今は自分をじっくり見つめ直す、大切な「充電期間」です。来年きれいな花を咲かせるための、種をまく気持ちで過ごしましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ28,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得。顧客には芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を生かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。Webサイト：https://selene-uranai.com/column/14670.htmlYouTube：https://www.youtube.com/@ataru-uranai