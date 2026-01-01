2026年の運勢はどうなる？【12星座別占い】蟹座（かに座）の全体運・恋愛・仕事・開運のヒント

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【蟹座（かに座）】のあなたの2026年の運勢は……？これまで描いてきたビジョンを形にするような運気で、活動的に動く1年となりそうです。忙しさも目立ちますが、やりがいのある流れなのでワクワクした気持ちを大切に過ごしていきましょう。恋愛運は好調です。出会いが広がりやすい年なので、積極的に人付き合いをしたり、外に出かける機会を大切にしましょう。これまでの経験を活かして、キャリアや仕事と向き合う機会が多くなりそうです。プレッシャーを感じすぎず、マイペースに向き合ってみましょう。休日は運動する時間をつくると良さそうです。軽くでも体を動かすと、効率良くストレスを発散できそうです。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/