2026年の運勢はどうなる？【12星座別占い】牡羊座（おひつじ座）の全体運・恋愛・仕事・開運のヒント

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【牡羊座（おひつじ座）】のあなたの2026年の運勢は……？プライベートが充実しやすく、楽しいことが広がっていくようですが、自分自身の方向性に悩みが出やすい運気です。答えを一気に出そうとせず、まずは今できることをコツコツ向き合ってみましょう。そうすれば、悩みが後の成長やステージアップにつながります。恋愛運は下半期が出会いのきっかけが出やすいので、とても好調です。上半期のあいだに恋愛の価値観を見直しておきましょう。仕事の方向性に悩みが出やすくなるかもしれませんが、思考が冴えやすく打開策が浮かんだり、うまく対応することができそうです。視野を広く持つことを心掛けて過ごしてみましょう。思わぬところに大切な気付きがありそうです。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/