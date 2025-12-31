第104回全国高校サッカー選手権大会・2回戦が31日に行われ、東福岡（福岡）と秋田商（秋田）が対戦した。

前回大会ベスト4の東福岡は、エリア内での連携から10番キャプテン・齊藤琉稀空のボレーが決まり、9分に先制する。さらに21分には抜け出した司城大輝が相手GKの立ち位置を見極め、ループシュートでゴールネットを揺らした。東福岡が2点をリードし、前半を終える。

後半は東福岡のゴールラッシュに。立ち上がりの45分、齊藤が自ら獲得したPKを落ち着いて沈める。57分には北橋佑理が左サイドからクロスを送ると、齊藤が頭で合わせてハットトリックを達成。62分には途中出場の三吉祐也のクロスがオウンゴールを誘発し、終了間際の78分にはCKから細野昇輝の強烈なヘッドが決まった。

試合は6－0で終了。初戦を突破した東福岡は、1月2日（金）に駒沢陸上競技場で行われる3回戦で興國（大阪）と浜松開誠館（静岡）の勝者と対戦する。

【スコア】

東福岡 6－0 秋田商

【得点者】

1－0 9分 齊藤琉稀空（東福岡）

2－0 21分 司城大輝（東福岡）

3－0 45分 齊藤琉稀空（東福岡）

4－0 57分 齊藤琉稀空（東福岡）

5－0 62分 オウンゴール（東福岡）

6－0 78分 細野昇輝（東福岡）