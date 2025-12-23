2025年12月～2026年1月5日までの運勢「四柱推命」7月生まれ（7月7日生まれ～8月6日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年12月の運勢」（～2026年1月5日まで）。「四柱推命」で占う2025年12月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、7月生まれ（7月7日生まれ～8月6日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。12月は、会話や会食を楽しむ機会が増えそうです。お誘いを受けた際は、積極的に参加すると良いでしょう。家族やパートナーとも絆を深めることができそうな時期なので、この機会に関係性を強化しておくと足元が安定します。 運勢は全般的に好調で、直接的には関係が薄い人や場面でも、新たな出会いや経験を求めて積極的に行動すると知らない世界が広がりそうです。恋愛運については、出会いを求める方にとって、徐々に悩みから解放され、好転する月となりそう。共通の趣味を持つ友人との関係が急速に深まったり、会食の機会が生まれたりする可能性も。自分磨きに適した時期であり、魅力の向上も期待できます。 パートナーがいる方は、ライブに行ったり映画鑑賞など共通の趣味を一緒に楽しんだりするとよいでしょう。日常から離れた体験を共有することで、二人の絆が深まるでしょう。会食の機会に恵まれる傾向にありますが、支出増加の兆しも見られるため、適度な価格帯の質の良いお店選びを意識しましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもりたいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。