2025年12月～2026年1月5日までの運勢「四柱推命」5月生まれ（5月5日生まれ～6月4日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年12月の運勢」（～2026年1月5日まで）。「四柱推命」で占う2025年12月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、5月生まれ（5月5日生まれ～6月4日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。ここ数カ月の停滞気味だった運勢が、12月に入り徐々に上昇傾向に転じそう。趣味や副業での成長が期待できる月なので、友人との交流を深めることで、価値観を共有できる仲間との出会いも期待できます。クリエイティブな感性や発想力を生かせる機会であり、アイデアの提案も評価されやすいでしょう。 また、今月は美的感覚が特に優れる月になりそう。ヘアスタイルの変更や新しいファッションへの挑戦、美容施術の利用など、外見の刷新が周囲からの評価向上につながる可能性があります。 恋愛においては、シングルの方も交際中の方も、自身の魅力が一層際立つ時期となります。ただし、感情が高ぶりやすい時期でもあるため、発言の際は一呼吸置いて冷静さを保つよう心がけましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもりたいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。