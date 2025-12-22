年末大掃除でムダ遣いをゼロに！ 掃除をすると“お金の流れが整う”理由とは？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、「お金と暮らしに関するお役立ちコラム」。今回は、「大掃除が節約に結びつく理由」について紹介します。

年末が近づき、家の大掃除を考えている人も多いのではないでしょうか。「普段からきれいにしているから大掃除はやらない」という人や、「忙しいし面倒くさいから大掃除なんかしたくない！」という人もいるでしょう。

しかし、大掃除は「部屋がすっきりする」というメリット以外にも、実は「節約に結びつく効果」があるのをご存知でしょうか？

そこで今回は、「なぜ大掃除が節約につながるのか」について、その理由をご紹介します。

◆どうして「大掃除」が節約につながるの？

なぜ掃除が節約に結びつくのか、あまりピンと来ない人もいるかもしれません。例えば、何か必要なものがあったとして、散らかった部屋のなかからお目当てのものを探し出すのは、なかなか大変ですよね。「絶対部屋にあるはずなのに！」と思いつつ、泣く泣く同じ商品を購入する羽目になる……といった苦い経験をお持ちの方も少なくないはずです。

部屋が散らかっていると、ものを探すのにも一苦労。きちんと整理整頓しているだけで、自分の持っているものの総量を正確に把握でき、「すでに持っているものをまた買ってしまう」という無駄遣いを防ぐことができます。

さらに大掃除では、普段の掃除では手をつけないクローゼットやタンスのなかの整理をする人も多いでしょう。このように「自分が持っているものすべて」に目を向けつつ掃除をすることで、「買ったはいいけれど、こういう服は自分には似合わないなぁ」「これはあまり使わなかったなぁ」など、“自分の好み”や“ものを買うときの傾向”を客観視することができます。つまり、大掃除とは「ただの掃除」ではなく、同時に自分自身と向き合い、次に自分がものを買うときの“審美眼”を養う行為なのです。

大掃除が終われば、手元にはお気に入りのものだけが残ります。すでに持っているお気に入りのものを大切にしようとする気持ちも湧きますし、「次も本当に気に入ったものだけを買おう」というマインドセットが生まれるため、無駄遣いや衝動買いなどをしそうになったときのブレーキを、自分のなかに設定できるようになるのが大掃除の一番のメリットです。

次からは、掃除をすることで節約につながる具体的な例をいくつかご紹介します。

◆【掃除のメリット①】冷暖房効率がアップする

部屋が散らかっていて、たくさんのものでごちゃごちゃしていると、空気の流れが悪くなってしまいます。空気の流れが悪くなると、冷暖房の効率が下がってしまうため、部屋を冷やす・暖める際に、無駄な消費電力を使ってしまうことになります。

部屋を片付けてものを減らすだけで、実は電気代の節約にもつながるのです。

◆【掃除のメリット②】服や家電の寿命が延びる

クローゼットにギチギチに服を詰め込んでしまうと、湿気が溜まりやすくなり、カビが発生する原因にもなってしまいます。不要な服を処分するなど、掃除をして適度な隙間を作れば空気の通り道ができるため、服の劣化を防ぐことができます。

家電についても同様です。家電の周りにものが多いと、なかなか細かいところまでメンテナンスをしようという気が起こりませんよね。そうすると家電を放置しがちになり、ほこりの詰まりによる故障などが起こる原因になります。家電の周りをすっきりさせておくと、自然と掃除など普段のメンテナンスにまで気が回るようになり、結果的に寿命を延ばすことにつながります。

◆【掃除のメリット③】無駄な外出・外食が減る

家が散らかっていると、それだけで気が滅入り、「あまり家にいたくないな……」という気持ちが湧いてしまうのは自然なこと。すると、「気分転換にちょっとでかけよう」という気持ちになってしまいがちです。

ちょっとした作業をするためにカフェに行けば、当然コーヒー代はかかりますし、気分転換にショッピングモールに行ったとしたら、何かしらの衝動買いをしてしまう可能性があります。つまり、家が散らかっていると、それだけで「浪費」につながってしまう危険性があるということ。

掃除をして家をすっきり整えて、自宅を“居心地のいい場所”にしておけば、お金をかけずに家でリラックスタイムを過ごすことができます。

◆【掃除のメリット④】不用品を売ることで臨時収入を得られる

大掃除をして出てきた不用品を捨ててしまうのはもったいない！ フリマアプリで販売すれば、臨時収入を得ることができます。

数回しか着ていない服、遊び終わったゲーム、買ったはいいものの使わなかった家電やダイエット器具など、家のなかに意外なお宝が眠っているかもしれません。

「数回使用してしまった香水」や「書き込みがしてある古本」など、リサイクルショップなどでは買い取ってもらえないようなものも、フリマアプリなら買い手が見つかることもあります。一度アプリを覗いてみて、何か販売できそうなものがないか考えてみるのもおすすめです。

ただし、訳アリ商品や使いかけのものを出品する際は、トラブル回避のためにも必ずその旨を明記するようにしましょう。また、保存状態が悪いもの・使用期限が切れているものを出品することも避けましょう。詳しくは、各フリマアプリの出品ガイドなどを確認してください。

このように、大掃除には節約につながるメリットがたくさん！ 年末年始の時間があるタイミングで、ぜひ今年は大掃除にチャレンジしてみませんか？

執筆者・加賀生馬