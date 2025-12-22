今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月22日（月）～12月28日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月22日（月）～12月28日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は絶好調なタイミング。何をやっても楽しく、うまくいきそう。試験などがある場合は、充分に力を出せるでしょう。仕事などもテキパキこなせて、周りから感心されそう。恋愛面は派手な展開になる予感。これまで良い出会いがなかった場合は、素敵な人に出会えるかも。カップルの場合は、一緒に新しい場所へ出かけてみて。作品を作るなど、新しい挑戦をスタートさせると◎ 思いきって一歩を踏み出すと、新しい世界が見えてくるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。