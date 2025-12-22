今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月22日（月）～12月28日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月22日（月）～12月28日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、新しい取り組みや環境が手に入りそう。ワクワクする気持ちが勝り、楽しい時間を過ごせるでしょう。自分とは違う価値観を持った人の意見を取り入れてみるといいかも。恋愛面は、落ち着いた上質な愛情がテーマになりそう。あなたが本音で話をすると、相手もそれに応えてくれるようです。お互いの本気度が分かりそう。パートナーや恋人との絆を深めるチャンス。優柔不断になりそうなときは、「必ず今日決断する」という意思を持って行動してみて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。