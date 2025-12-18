【心理テスト】あなたが本当はイライラしている「身近な人」がわかる!? あなたが抱える「周囲への不満」チェック

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は「ペット」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）ペットを飼い始めたあなたは、さっそくしつけを教えています。いろいろと教えているのですが、どうしても言うことを聞いてくれないしつけがあります。さて、それは何でしたか？ 次の中から近いものを1つ選んでください。1．食事が待てない2．言われた場所でトイレができない3．やたらと吠えたり噛んだりする4．全く動かないこの心理テストでわかるのは、あなたが抱えている「周囲への不満」です。ペットへのしつけは、「誰かを手なづけること」を象徴しています。ここで何を選んだかによって、あなたの言うことを聞いてくれない“誰か”への不満が浮き彫りになるのです。食事は「エネルギー」の象徴。あなたは、平気で遅刻をしたり約束を忘れたりする人に、不満が爆発寸前かもしれません。自分をコントロールできない相手には、期待値を下げて自衛するのが吉。そのほうが心穏やかに過ごせるでしょう。トイレは「お金」を示しています。あなたは、貸したお金を返さない人や、「おごられて当然」という態度の人にモヤモヤしているのでは。金銭感覚のズレはストレスの原因。「貸すならあげるつもりで」と割り切るか、思い切って距離を置くのも一つの手です。吠える動物は「危機」や「トラブル」を表しています。あなたは、感情的な言動やマウント発言が多い人に疲れているのかも。相手は単に怖がりで強がっているだけの場合も多いので、真正面から受け止めるだけ損。大人のスルースキルを発揮しましょう。動かないという行動は「頑固さ」の象徴。あなたは、自分の考えに固執して周囲の話を聞き入れない相手に、嫌気が差しているのではないでしょうか。もしかすると、相手はあなたの言葉を理解できていないだけかも。伝え方やアプローチを変えてみるのも有効です。人間関係のコントロールにも、しつけと同じく根気が必要。どうしても噛み合わない相手とは、適切な距離を取ることが、お互いのためになるかもしれませんね。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。