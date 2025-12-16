アスルクラロ沼津は16日、鈴木秀人監督の退任を発表した。

1974年10月7日生まれの鈴木氏は現在51歳。ジュビロ磐田のワン・クラブ・マンで、引退後も同クラブで指導者キャリアをスタートさせた。ユース年代とトップチームで経験を積んだ後、2023年にアスルクラロ沼津のヘッドコーチに就任。すると今年9月、成績不振により解任された中山雅史監督の後任としてチームを率いることに。しかし、当時最下位に沈んでいたチームを立て直すことはできず、先のJ3・JFL入れ替え戦の末に、JFL降格の憂き目に遭っていた。

鈴木監督は退任に際して、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「このたび、アスルクラロ沼津の監督を退任することになりました。シーズン途中での監督就任以降、チームの再浮上と残留を目指して戦ってまいりましたが、JFL降格という結果となり、クラブを支えてくださっているすべての皆さまに、申し訳ない気持ちでいっぱいです」

「選手は、最後まで苦しい状況と向き合いながら、懸命に取り組んでくれました。その日々を結果として実らせることができなかったことを、今も重く受け止めています。厳しいシーズンを通しても、変わらず声援を送り続けてくださったサポーターの皆さまの存在は、私たちにとって大きな支えでした。その想いに応えきれなかったことが、何より心残りです。これまで本当にありがとうございました」