Jリーグは15日、来年6月に『JリーグオールスターDAZNカップ』を開催することを発表した。同リーグにおけるオールスターゲームは、2009年以来（当時はJリーグ選抜対Kリーグ選抜）17年ぶりの開催となる。

今回の発表によると、2026年6月13日（土）に『国立競技場』にて、『JリーグオールスターDAZNカップ』を開催するとのことだ。同大会は、2026年特別シーズンのクライマックスにあたる位置付けで、『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』において分けられた、6つの地域毎で構成されたオールスターチームがトーナメント方式で対戦するという。出場選手はファン・サポーター投票等で決定するとしており、全60クラブから選出されることを併せて伝えている。

なお、同大会は『DAZN』にてライブ配信することも決まっている。

▼大会概要

名称：JリーグオールスターDAZNカップ

日時：2026年6月13日（土）

会場：国立競技場

大会タイトルパートナー：DAZN

試合放映：DAZN

大会方式:『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』の6つの地域グループ毎に構成されたオールスターチームによる、全7試合の1DAYトーナメント方式。

試合方式：1試合30分制（前後半なし）※3位・5位決定戦は20分制の予定。

▼出場選手の選考方法

①ファン・サポーター投票

・全60クラブから選出

・明治安田Jリーグ百年構想リーグの以下の対象者による投票を毎週実施

-スタジアム来場者

-DAZN視聴者

-JリーグID登録者

②ベストイレブン

・明治安田Jリーグ百年構想リーグの各地域グループ毎のベストイレブンより選出

-明治安田J1百年構想リーグから11名×2グループ

-明治安田J2・J3百年構想リーグから11名×4グループ

※人数・ポジションバランスを考慮して、上記2つの選考状況を踏まえてJリーグ推薦での追加選出も予定しています

※FIFAワールドカップ26に出場する選手は、本大会には出場できません