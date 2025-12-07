Mrs. GREEN APPLE大森、目黒蓮と「普段から連絡」発言に若井が嫉妬「いいなぁ～！ 俺もなりたいな、めめに～!!」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。12月1日（月）の放送では、公開中のライブフィルム「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN」とドキュメンタリー映画「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～」や、目黒蓮さん（Snow Man）との共演で話題の「キリン 午後の紅茶」冬の新CM「奇跡の前夜」篇などについて語りました。大森：11月28日からライブフィルム「～FJORD～ ON SCREEN」とドキュメンタリー映画「～THE ORIGIN～」が公開されております！若井：どうですか、みなさん！大森：観たかい!? JAM’S（※ミセスファンの愛称）!! JAM’Sはもう5回くらい観たでしょ！若井：早いな（笑）。大森：本当に長く、多くの人に観てほしいし、どちらも1回観ても取りこぼしちゃうような情報量ですから！ 2本観るのはもう前提だとして、何回も観てほしいな、って！若井：そうですね！ 何度も楽しんでください！大森：そして！ 本日解禁になりました！ 「キリン 午後の紅茶」冬の新CM「奇跡の前夜」篇に……めめ（目黒蓮さん）と一緒に出てますね！藤澤：目黒蓮くん！大森：めめ～!!若井：ンめめ～～～っ!!大森：ンめめ～～～～っ!!!藤澤：ﾒﾒ～～～～～～～ｯ!!!!大森：撮影も楽しかったね！藤澤：ね～！若井：楽しかったー！大森：クリスマスの冬の街並みで、めめがあったかい午後ティーを持ってきてくれて。ぜひこちらもチェックしてください！若井：お願いします！大森：めめ、同い年だから！ 僕と若井。若井：そうなんですよ！ うれしいよね、だから！大森：めめ、私は普段から連絡とってますけど！若井：あら！ いいなぁ～～っ！大森：（笑）。若井：どんな話するの？ ねえねえ、どんな話するの？？ ねえねえ！藤澤：ミーハーみたいだな（笑）。大森：ないしょ！ ないしょだよ！若井：えぇ～！ なんでよ～！大森：ないしょ！若井：いいなぁ～！ いいなぁ～!! ……俺もなりたいな、めめに。大森・藤澤：（笑）。藤澤：そこだった（笑）。大森：それは無理だよ（笑）。若井：いいなぁ～！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info