Mrs. GREEN APPLE大森、目黒蓮と「普段から連絡」発言に若井が嫉妬「いいなぁ～！ 俺もなりたいな、めめに～!!」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。
12月1日（月）の放送では、公開中のライブフィルム「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN」とドキュメンタリー映画「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～」や、目黒蓮さん（Snow Man）との共演で話題の「キリン 午後の紅茶」冬の新CM「奇跡の前夜」篇などについて語りました。
◆「どちらも1回観ても取りこぼしちゃう！」ライブ＆ドキュメンタリー映画を熱弁
大森：11月28日からライブフィルム「～FJORD～ ON SCREEN」とドキュメンタリー映画「～THE ORIGIN～」が公開されております！
若井：どうですか、みなさん！
大森：観たかい!? JAM’S（※ミセスファンの愛称）!! JAM’Sはもう5回くらい観たでしょ！
若井：早いな（笑）。
大森：本当に長く、多くの人に観てほしいし、どちらも1回観ても取りこぼしちゃうような情報量ですから！ 2本観るのはもう前提だとして、何回も観てほしいな、って！
若井：そうですね！ 何度も楽しんでください！
◆「めめ～!!」連発！ 目黒蓮とのCM共演裏話
大森：そして！ 本日解禁になりました！ 「キリン 午後の紅茶」冬の新CM「奇跡の前夜」篇に……めめ（目黒蓮さん）と一緒に出てますね！
藤澤：目黒蓮くん！
大森：めめ～!!
若井：ンめめ～～～っ!!
大森：ンめめ～～～～っ!!!
藤澤：ﾒﾒ～～～～～～～ｯ!!!!
大森：撮影も楽しかったね！
藤澤：ね～！
若井：楽しかったー！
大森：クリスマスの冬の街並みで、めめがあったかい午後ティーを持ってきてくれて。ぜひこちらもチェックしてください！
若井：お願いします！
◆若井「俺もなりたいな、めめに」大森×“めめ”の交流に嫉妬!?
大森：めめ、同い年だから！ 僕と若井。
若井：そうなんですよ！ うれしいよね、だから！
大森：めめ、私は普段から連絡とってますけど！
若井：あら！ いいなぁ～～っ！
大森：（笑）。
若井：どんな話するの？ ねえねえ、どんな話するの？？ ねえねえ！
藤澤：ミーハーみたいだな（笑）。
大森：ないしょ！ ないしょだよ！
若井：えぇ～！ なんでよ～！
大森：ないしょ！
若井：いいなぁ～！ いいなぁ～!! ……俺もなりたいな、めめに。
大森・藤澤：（笑）。
藤澤：そこだった（笑）。
大森：それは無理だよ（笑）。
若井：いいなぁ～！
