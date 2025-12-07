Mrs. GREEN APPLE大森、目黒蓮と「普段から連絡」発言に若井が嫉妬「いいなぁ～！ 俺もなりたいな、めめに～!!」
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。
12月1日（月）の放送では、公開中のライブフィルム「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN」とドキュメンタリー映画「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～」や、目黒蓮さん（Snow Man）との共演で話題の「キリン 午後の紅茶」冬の新CM「奇跡の前夜」篇などについて語りました。


Mrs. GREEN APPLE大森元貴



◆「どちらも1回観ても取りこぼしちゃう！」ライブ＆ドキュメンタリー映画を熱弁

大森：11月28日からライブフィルム「～FJORD～ ON SCREEN」とドキュメンタリー映画「～THE ORIGIN～」が公開されております！

若井：どうですか、みなさん！

大森：観たかい!? JAM’S（※ミセスファンの愛称）!! JAM’Sはもう5回くらい観たでしょ！

若井：早いな（笑）。

大森：本当に長く、多くの人に観てほしいし、どちらも1回観ても取りこぼしちゃうような情報量ですから！ 2本観るのはもう前提だとして、何回も観てほしいな、って！

若井：そうですね！ 何度も楽しんでください！



◆「めめ～!!」連発！ 目黒蓮とのCM共演裏話

大森：そして！ 本日解禁になりました！ 「キリン 午後の紅茶」冬の新CM「奇跡の前夜」篇に……めめ（目黒蓮さん）と一緒に出てますね！

藤澤：目黒蓮くん！

大森：めめ～!!

若井：ンめめ～～～っ!!

大森：ンめめ～～～～っ!!!

藤澤：ﾒﾒ～～～～～～～ｯ!!!!





大森：撮影も楽しかったね！

藤澤：ね～！

若井：楽しかったー！

大森：クリスマスの冬の街並みで、めめがあったかい午後ティーを持ってきてくれて。ぜひこちらもチェックしてください！

若井：お願いします！

◆若井「俺もなりたいな、めめに」大森×“めめ”の交流に嫉妬!?

大森：めめ、同い年だから！ 僕と若井。

若井：そうなんですよ！ うれしいよね、だから！

大森：めめ、私は普段から連絡とってますけど！

若井：あら！ いいなぁ～～っ！

大森：（笑）。

若井：どんな話するの？ ねえねえ、どんな話するの？？ ねえねえ！

藤澤：ミーハーみたいだな（笑）。

大森：ないしょ！ ないしょだよ！

若井：えぇ～！ なんでよ～！

大森：ないしょ！

若井：いいなぁ～！ いいなぁ～!! ……俺もなりたいな、めめに。

大森・藤澤：（笑）。

藤澤：そこだった（笑）。

大森：それは無理だよ（笑）。

若井：いいなぁ～！




（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info