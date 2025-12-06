12星座占い2025年12月の運勢「乙女座（おとめ座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い12月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）12月の「乙女座（おとめ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。12月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！現状を見直したり、整理することがテーマな月です。仕事面でも家庭面でも周りの人と協力をしたり、コミュニケーションが増えそうです。また、掃除や自分自身の心と向き合うにも良い月なのでじっくりと現状を見直してみましょう。恋愛運は安定の運気です。パートナーや家族と穏やかな時間を過ごせそうです。下旬からは出会いが広がりやすく恋愛運は好調です。勉強が充実しやすく調子の良い運気です。興味のあること、今後役に立ちそうなことに出会えたら、積極的に挑戦してみましょう。今月はオンオフの時間をバランス良く持つことを心掛けましょう。1人でカフェに行ってお茶をしてリフレッシュをするのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。