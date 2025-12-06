12星座占い2025年12月の運勢「獅子座（しし座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い12月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）12月の「獅子座（しし座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。12月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！思考が冴えやすく調子の良い運気の月となりそうです。出会いも広がりやすくコミュニケーションが活発な運気なので、ご縁を大切に過ごしてみましょう。ただし、忙しさが目立ってやることが多い月でもありそうなので、完璧を求めすぎずに過ごしましょう。恋愛運は好調です。出会いが広がりやすく声をかけられる機会も出てくるかもしれません。下旬は忙しくなりそうなので、恋愛は中旬までの積極的に行動しましょう。良いアイディアが思い付いたり、調子の良い運気です。考えや意見は積極的に声に出していけるとチャンスを掴めそうです。今月は月の初めの方に予定表や計画を立てておきましょう。こまめに思考を整理する時間を持てると良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。