12星座占い2025年12月の運勢「蟹座（かに座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い12月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）12月の「蟹座（かに座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。12月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！仕事がテーマで頑張り時の月となりそうです。特に月の前半にやることが多くありそうですが、頑張った分後半は楽しいことやラッキーが巡ってきそうなので、面倒ごとは早めに終わらせるようにしましょう。仕事の忙しさが目立って恋愛は後回しになってしまいそうな流れです。下旬からは好調で出会いの機会が増えたり、パートナーがいる人も良い時間を過ごすことができそうです。忙しさが目立ちますが、集中力が増しやすく充実感がありそうです。優先順位を確認して淡々と進めていきましょう。新しい関心ごとが見つかりそうな月です。視野を広げて色々なものに目を向けるようにしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。