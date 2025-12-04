プレミアリーグ第14節が3日に行われ、リーズとチェルシーが対戦した。

ここまで13試合を消化したリーグ戦で3勝2分8敗を記録し、勝ち点「11」の18位につけているリーズ。3年ぶりにプレミアリーグの舞台へ戻ってきた同クラブだが、現在は4連敗中と苦しんでおり降格圏に沈んでいる。対するは、ここまで7勝3分3敗の3位チェルシー。リーズに所属する日本代表MF田中碧は中盤の一角で先発した。

試合は開始早々の6分にリーズがスコアを動かす。右サイドでコーナーキックを獲得し、キッカーを務めたアントン・シュタッハがインスイングのクロスを供給。ニアに飛び込んできたジャカ・ビヨルが豪快に頭で合わせ、ホームチームが先制した。

さらに43分、田中が先発起用に応える。敵陣左サイドで一度ボールを失ったリーズだが、すぐさまプレスをかけて奪回に成功。ピッチ中央に流れたこぼれ球へジェイデン・ボーグルが反応し、ペナルティエリア手前へとワンタッチで繋ぐ。パスを受けた田中が右足を振り抜くと、鮮やかなミドルシュートがゴールイン。田中のプレミアリーグ初ゴールは、リードを広げる“ゴラッソ”となった。

後半立ち上がりにはチェルシーに反撃の1点を返されたものの、72分にはドミニク・カルヴァート・ルーウィンが3点目をマーク。結局、そのまま試合は3－1で終了し、勝利したリーズが連敗を「4」でストップした。なお、田中は67分までプレーした。次節は6日に行われ、リーズはホームでリヴァプールと対戦。チェルシーはアウェイでボーンマスと対戦する。

【スコア】

リーズ 3－1 チェルシー

【得点者】

1－0 6分 ジャカ・ビヨル（リーズ）

2－0 43分 田中碧（リーズ）

2－1 50分 ペドロ・ネト（チェルシー）

3－1 72分 ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）



【動画】田中碧、超絶ミドルでプレミア初ゴール！



