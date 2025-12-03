クラシエ薬品はこのほど、「女性の身体の曲がり角に関する調査 ～働き方篇～」の結果を発表した。調査は2025年5月30日～6月2日、全国の20～75歳の女性2,800人を対象にインターネットで行われた。

女性の働き方における曲がり角は20代後半・40代後半か

本調査では20～75歳の女性2,800人を2歳刻みに分け、働き方に関して2～3年前と比べて「変化を感じる」と回答した人が多い年齢を「曲がり角」とした。その結果、26～27歳には最初かつ最大の曲がり角が訪れ、その後46～47歳にも曲がり角が訪れることが分かった。また60歳以降では定年退職を機に働き方に変化を感じている可能性が考えられる。

曲がり角世代が「変化を感じる」こと

2つの曲がり角世代が「変化を感じる」と回答した項目についてみてみると、26～27歳では「ワークライフバランスをより重視するようになった」と回答した人が67.8%、46～47歳では「仕事後の疲労感が増えた」と回答した人が74.7%と最も高いことが明らかになった。

さらに、2つの項目について世代間比較をみたところ、40代から「ワークライフバランスをより重視するようになった」が減少し、40代半ばに「仕事後の疲労感が増えた」がピークになっている。このことから、20代後半から30代にかけては仕事とプライベートの両立を重視し、40代半ばは両立重視の働き方から変化するタイミングであることが伺える。

働き方に影響する要素はライフステージで変化

働き方に影響を与える要素を「職場環境」「家庭環境」「体調変化」の3つに分けて分析したところ、年齢を重ねるにつれて、働き方を左右する要因が変化していくことが分かった。特に30代では「家庭環境」に関する項目が影響すると回答しており、50代では「体調変化」が働き方に関与することが明らかになった。

続いて具体的な選択項目の上位5つを年代別にみてみると、20代は「就職」や「人間関係の変化」など主に職場環境が働き方の変化に影響することが分かった。そして、20代後半から40代前半にかけて徐々に「出産・子育て」や「結婚」といった家庭環境の項目が上位に挙がり、40代後半からは子育てが落ち着いたのか、再び昇進や転職など職場環境が影響している。また50代では、「慢性的な病気」や「閉経」といった健康面に加え、徐々に「家族環境の変化」も見られ、働き方に影響していることが読み取れる。