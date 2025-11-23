ブンデスリーガ第11節が22日に行われ、ハイデンハイムvsボルシアMGが行われた。

ここまで1勝2分け7敗で最下位に位置しているハイデンハイムと、2勝3分け5敗で12位につけているボルシアMGの対戦。ボルシアMGの日本代表FW町野修斗はベンチスタートとなった。

試合は前半アディショナルタイムにボルシアMGがPKを獲得すると、ケヴィン・ダイクスが落ち着いてゴール左に決めてボルシアMGが先制に成功して試合を折り返すことに成功。55分にはボックス付近でダイレクトパスを繋ぐと、最後はハリス・タバコビッチがリーグ戦3試合連続ゴールとなる7点目を決めてリードを広げた。

町野は72分から途中出場。日本代表のボリビア代表戦でもゴールを決めており、この試合もゴールに期待がかかる中、76分に結果を残すことに成功。左サイドからのグラウンダーのパスをフランク・オノラがダイレクトがヒールでダイレクトパス。反応した町野が落ち着いてGKとの一対一を決め切り、リードを3点とした。町野は今シーズンのリーグ戦2点目を決め、忍者ポーズでゴールを喜んだ。

結局試合はそのまま終了し、ボルシアMGは0ー3で快勝。町野もシーズン3点目を決め、チームの3連勝に貢献した。

【スコア】

ハイデンハイム 0ー3 ボルシアMG

【得点者】

0ー1 45＋1分 ケヴィン・ダイクス（ボルシアMG）

0ー2 55分 ハリス・タバコビッチ（ボルシアMG）

0ー3 76分 町野修斗（ボルシアMG）

【動画】見事な連携から町野修斗が今季リーグ戦2点目！忍者ポーズも！