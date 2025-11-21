今日の運勢は？ ★11月22日（土）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月22日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月15日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？やりたいことを自由にやっていくことで、運気がUPするでしょう。前からやってみたいと思っていたけれど、できていなかったことがあれば、今日から行動に移すと良いでしょう。興味関心があることをとことん追求していきましょう。調べ物をしていくのも運気UPに繋がるでしょう。これまでになかった発見をしたり、新しい価値観に出逢えたりするかもしれません。胸がドキドキしたり、ワクワクしたりすることに意識をむけて行動していくことで、運気が上がっていく日です。好きな人と会う時間をつくったり、連絡をしてみるのも良いでしょう。本当にあなたが望む、自分の在り方について考えてみましょう。なにひとつ諦めずに、なりたい自分になれるとしたら、今日から何をしますか？理想のあなたになるための一歩を踏み出しましょう。あなたの心の拠り所は何でしょうか？あなたにとって必要な存在について考えましょう。大切な人や、大切なものに時間を使うことで、良い時間を過ごすことができそうです。誰かとコミュニケーションをとることで運気がUPする日です。ものごとを決める前に、誰かに相談をしたり、色々な人の意見を取り入れてみたりすることで、良い判断ができるかもしれません。ご自身が普段たいしたことないと感じるような、ちょっとした成功体験を見逃さないでください。ご自身のした良い行いや、良い出来事があれば、ひとつひとつ褒めてあげたり、喜んだりすると良いでしょう。今日は日頃からお世話になっている方にプレゼントをしたり、ご自身のためになることにお金を使ったりすると良い日です。優雅な気持ちで、贅沢に過ごすことで運気が上がりそうですよ。ご家族に時間を使うことで運気UPに繋がるでしょう。ご家族と一緒に暮らしている方は、ご家族との時間を大切にしましょう。ご家族と一緒に暮らしていない方は、連絡をとってみると良いでしょう。あなたの心の中に、しまい込んでいる気持ちがあるのなら、それを解放していきましょう。あなた自身を受け入れて、すべてを認めていくことで、良い流れがやってくるでしょう。ご先祖さまに感謝をすると良い日です。お墓参りに行ったり、お家に仏壇があればお線香をあげて手を合わせたりしましょう。お家に仏壇がない方でも、心の中で日頃の感謝をすると良いですよ。健康に意識をむけていくことで運気がUPする日です。バランスの良い食事や、運動、睡眠の中で、改善しようと考えていたことがあれば、今日から行動していくことで良い展開があるでしょう。これを読んでいるあなたは、もうすぐなくしたものがみつかります。あなたを守護してくれる存在を、みつけるのを助けてくれるでしょう。それが物質的なものであったとしても、スピリチュアルな意味であったとしても、あなたを守護する存在に頼んで、探すのを手伝ってもらってください。ヒントや手がかりを与えてくれるかもしれません。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。