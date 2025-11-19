日本サッカー協会（JFA）は19日、今月の活動に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバーを発表した。

10月の活動では海外遠征を行い、イタリア女子代表と1－1で引き分けたほか、ノルウェー代表には0－2で敗れたなでしこジャパンは、今月の活動では29日（土）にMS＆ADカップ2025でカナダ女子代表と対戦した後、12月2日（火）には同代表とのトレーニングマッチが予定されている。

29日の一戦は『長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）』で開催され、15時30分キックオフ予定。12月2日のトレーニングマッチは『トランスコスモススタジアム長崎』で14時キックオフ予定で一般公開されることが明らかになっている。なお、『長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）』での日本代表戦は、男女各カテゴリーの日本代表を含めて初開催となり、29日の試合はTBS系列にて全国生中継される。

史上初の外国人指揮官であるニルス・ニールセン監督は今月の活動メンバーにDF熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）、MF長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）、FW田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）ら26名を順当に選出している。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

▼DF

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

21 守屋都弥（エンジェル・シティFC／アメリカ）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

2 遠藤優（ウェストハム／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）

18 白垣うの（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

6 古賀塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

▼MF

24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

16 三浦成美（ワシントン・スピリット／アメリカ）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

25 中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

26 吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）

20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）

▼FW

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）