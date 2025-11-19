日本サッカー協会（JFA）は19日、今月の活動に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバーを発表した。
10月の活動では海外遠征を行い、イタリア女子代表と1－1で引き分けたほか、ノルウェー代表には0－2で敗れたなでしこジャパンは、今月の活動では29日（土）にMS＆ADカップ2025でカナダ女子代表と対戦した後、12月2日（火）には同代表とのトレーニングマッチが予定されている。
29日の一戦は『長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）』で開催され、15時30分キックオフ予定。12月2日のトレーニングマッチは『トランスコスモススタジアム長崎』で14時キックオフ予定で一般公開されることが明らかになっている。なお、『長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）』での日本代表戦は、男女各カテゴリーの日本代表を含めて初開催となり、29日の試合はTBS系列にて全国生中継される。
史上初の外国人指揮官であるニルス・ニールセン監督は今月の活動メンバーにDF熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）、MF長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）、FW田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）ら26名を順当に選出している。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
▼DF
4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
21 守屋都弥（エンジェル・シティFC／アメリカ）
13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
2 遠藤優（ウェストハム／イングランド）
3 南萌華（ブライトン／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
18 白垣うの（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
6 古賀塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
▼MF
24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
16 三浦成美（ワシントン・スピリット／アメリカ）
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
25 中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
26 吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）
20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）
▼FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）