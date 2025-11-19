『FIFA U-17ワールドカップカタール2025』のラウンド16全日程が18日に終了し、準々決勝の組み合わせが決定した。

U-17日本代表は、U-17北朝鮮代表とのアジア対決をPK戦の末に制し、2011年大会以来のベスト8に進出。退場者を出したU-17イングランド代表との欧州対決を4－0で制したU-17オーストリア代表と、11月21日（金）に対戦する。

なお、日本が勝ち上がった場合は、U-17イタリア代表とU-17ブルキナファソ代表の勝者と対戦する。ベスト8に名を連ねたのは、イタリア、ポルトガル、スイス、オーストリアの欧州勢が最多の4チーム、次いでブルキナファソとモロッコのアフリカ勢が2チーム、そしてアジア勢（日本）と、南米勢（ブラジル）が1チームずつとなった。

ラウンド16の試合結果と準々決勝の対戦カードは以下の通り。

◆■ラウンド16結果

▼11月18日（火）

イタリア 3－2 ウズベキスタン

ウガンダ 1－1（PK:3－5） ブルキナファソ

メキシコ 0－5 ポルトガル

ブラジル 1－1（PK:4－3） フランス

スイス 3－1 アイルランド

北緒戦 1－1（PK:4－5） 日本

オーストリア 4－0 イングランド

モロッコ 3－2 マリ

◆■準々決勝対戦カード

▼11月21日（金）

ポルトガル vs スイス（未定）

オーストリア vs 日本（未定）

イタリア vs ブルキナファソ（未定）

モロッコ vs ブラジル（未定）