2025明治安田J2リーグ第36節が8日と9日に行われた。
水戸ホーリーホックのクラブ史上初となるJ1昇格は、次節以降にお預けとなった。ホームに4位RB大宮アルディージャを迎えての一戦は、終盤に杉本健勇の2得点を浴びて敗れた。
V・ファーレン長崎は愛媛FCに4－0で勝利し、水戸との勝ち点差を「1」に縮めて次節の直接対決に臨む。ジェフユナイテッド千葉は藤枝MYFCと引き分けて、自動昇格圏との勝ち点差は「3」に広がった。
次節、水戸は長崎に勝利で自力での自動昇格が決定。引き分け以下の場合は他会場の結果による。長崎は水戸に勝利した上で、さらに大宮と千葉の引き分け以下が条件となる。
昇格プレーオフ争いでは、徳島ヴォルティスとベガルタ仙台が6位以内をキープ。7位のジュビロ磐田もレノファ山口FCに劇的な逆転勝利で食らいついた。サガン鳥栖はカターレ富山に敗れ、PO圏入りに暗雲が立ち込める。
残留争いもまだまだ目が離せない。勝利した富山は残留圏の17位ロアッソ熊本との勝ち点差を「4」に縮めて、奇跡の逆転に望みを繋いだ。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J2第36節
▼11月8日（土）
北海道コンサドーレ札幌 3－1 大分トリニータ
愛媛FC 0－4 V・ファーレン長崎
▼11月9日（日）
ベガルタ仙台 2－0 ロアッソ熊本
カターレ富山 3－1 サガン鳥栖
ブラウブリッツ秋田 2－0 いわきFC
モンテディオ山形 2－1 FC今治
水戸ホーリーホック 0－2 RB大宮アルディージャ
ジェフユナイテッド千葉 1－1 藤枝MYFC
レノファ山口FC 1－2 ジュビロ磐田
徳島ヴォルティス 4－1 ヴァンフォーレ甲府
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（67／＋20）
2位 長崎（66／＋18）
3位 大宮（63／＋24）
4位 千葉（63／＋16）
5位 徳島（61／＋20）
6位 仙台（61／＋12）
7位 磐田（60／＋6）
8位 鳥栖（57／＋4）
9位 いわき（52／＋10）
10位 今治（52／＋5）
11位 山形（49／＋3）
12位 札幌（49／－16）
13位 甲府（43／－7）
14位 秋田（42／－13）
15位 藤枝（38／－8）
16位 大分（38／－14）
17位 熊本（35／－16）
18位 山口（32／－12）
19位 富山（31／－19）
20位 愛媛（21／－33）
▼11月23日（日・祝）
13:00 大分 vs 千葉
13:05 長崎 vs 水戸
14:00 秋田 vs 仙台
14:00 いわき vs 山口
14:00 大宮 vs 徳島
14:00 甲府 vs 富山
14:00 磐田 vs 山形
14:00 藤枝 vs 鳥栖
14:00 今治 vs 札幌
16:00 愛媛 vs 熊本