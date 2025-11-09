2025明治安田J2リーグ第36節が8日と9日に行われた。

水戸ホーリーホックのクラブ史上初となるJ1昇格は、次節以降にお預けとなった。ホームに4位RB大宮アルディージャを迎えての一戦は、終盤に杉本健勇の2得点を浴びて敗れた。

V・ファーレン長崎は愛媛FCに4－0で勝利し、水戸との勝ち点差を「1」に縮めて次節の直接対決に臨む。ジェフユナイテッド千葉は藤枝MYFCと引き分けて、自動昇格圏との勝ち点差は「3」に広がった。

次節、水戸は長崎に勝利で自力での自動昇格が決定。引き分け以下の場合は他会場の結果による。長崎は水戸に勝利した上で、さらに大宮と千葉の引き分け以下が条件となる。

昇格プレーオフ争いでは、徳島ヴォルティスとベガルタ仙台が6位以内をキープ。7位のジュビロ磐田もレノファ山口FCに劇的な逆転勝利で食らいついた。サガン鳥栖はカターレ富山に敗れ、PO圏入りに暗雲が立ち込める。

残留争いもまだまだ目が離せない。勝利した富山は残留圏の17位ロアッソ熊本との勝ち点差を「4」に縮めて、奇跡の逆転に望みを繋いだ。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第36節

▼11月8日（土）

北海道コンサドーレ札幌 3－1 大分トリニータ

愛媛FC 0－4 V・ファーレン長崎

▼11月9日（日）

ベガルタ仙台 2－0 ロアッソ熊本

カターレ富山 3－1 サガン鳥栖

ブラウブリッツ秋田 2－0 いわきFC

モンテディオ山形 2－1 FC今治

水戸ホーリーホック 0－2 RB大宮アルディージャ

ジェフユナイテッド千葉 1－1 藤枝MYFC

レノファ山口FC 1－2 ジュビロ磐田

徳島ヴォルティス 4－1 ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 水戸（67／＋20）

2位 長崎（66／＋18）

3位 大宮（63／＋24）

4位 千葉（63／＋16）

5位 徳島（61／＋20）

6位 仙台（61／＋12）

7位 磐田（60／＋6）

8位 鳥栖（57／＋4）

9位 いわき（52／＋10）

10位 今治（52／＋5）

11位 山形（49／＋3）

12位 札幌（49／－16）

13位 甲府（43／－7）

14位 秋田（42／－13）

15位 藤枝（38／－8）

16位 大分（38／－14）

17位 熊本（35／－16）

18位 山口（32／－12）

19位 富山（31／－19）

20位 愛媛（21／－33）

◆■J2第37節の対戦カード

▼11月23日（日・祝）

13:00 大分 vs 千葉

13:05 長崎 vs 水戸

14:00 秋田 vs 仙台

14:00 いわき vs 山口

14:00 大宮 vs 徳島

14:00 甲府 vs 富山

14:00 磐田 vs 山形

14:00 藤枝 vs 鳥栖

14:00 今治 vs 札幌

16:00 愛媛 vs 熊本

