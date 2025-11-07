日本サッカー協会（JFA）は7日、11月の海外遠征に臨むU-22日本代表メンバーを発表した。
2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックを目指すメンバーで構成されているU－22日本代表（実質的にはU-20日本代表）は、来年1月に行われる『AFC U23アジアカップ』に向けてチームを強化すべく、11月14日に同世代のU-20イングランド代表と敵地で対戦。同17日には、代表選手は不在ながらプレミアリーグに所属するボーンマスのトップチームとも非公開でのトレーニングマッチを実施する。
試合がイングランドで行われることもあり、今回のメンバーには5名の欧州組が名を連ね、DF市原吏音（RB大宮アルディージャ）やMF大関友翔（川崎フロンターレ）など、先日のU-20ワールドカップに出場したメンバーから12名が選出された。
▼GK
12 小林将天（FC東京）
1 ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）
23 荒木琉偉（ガンバ大阪）
▼DF
26 小泉佳絃（明治大）
5 市原吏音（RB大宮アルディージャ）
21 高橋仁胡（セレッソ大阪）
2 梅木怜（FC今治）
24 喜多壱也（レアル・ソシエダB／スペイン）
3 小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）
4 永野修都（ガイナーレ鳥取）
22 土屋櫂大（川崎フロンターレ）
15 森壮一朗（名古屋グランパス）
▼MF
8 大関友翔（川崎フロンターレ）
6 保田堅心（ヘンク／ベルギー）
7 石渡ネルソン（いわきFC）
14 石井久継（湘南ベルマーレ）
16 嶋本悠大（清水エスパルス）
10 川合徳孟（ジュビロ磐田）
▼FW
18 齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）
25 永田滉太朗（FCポルト／ポルトガル）
11 横山夢樹（FC今治）
9 道脇豊（ベレフェン／ベルギー）
13 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
20 山口太陽（FC東京）
19 徳田誉（鹿島アントラーズ）
17 新川志音（サガン鳥栖U－18）