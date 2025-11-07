日本サッカー協会（JFA）は7日、11月の海外遠征に臨むU-22日本代表メンバーを発表した。

2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックを目指すメンバーで構成されているU－22日本代表（実質的にはU-20日本代表）は、来年1月に行われる『AFC U23アジアカップ』に向けてチームを強化すべく、11月14日に同世代のU-20イングランド代表と敵地で対戦。同17日には、代表選手は不在ながらプレミアリーグに所属するボーンマスのトップチームとも非公開でのトレーニングマッチを実施する。

試合がイングランドで行われることもあり、今回のメンバーには5名の欧州組が名を連ね、DF市原吏音（RB大宮アルディージャ）やMF大関友翔（川崎フロンターレ）など、先日のU-20ワールドカップに出場したメンバーから12名が選出された。

▼GK

12 小林将天（FC東京）

1 ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）

23 荒木琉偉（ガンバ大阪）

▼DF

26 小泉佳絃（明治大）

5 市原吏音（RB大宮アルディージャ）

21 高橋仁胡（セレッソ大阪）

2 梅木怜（FC今治）

24 喜多壱也（レアル・ソシエダB／スペイン）

3 小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）

4 永野修都（ガイナーレ鳥取）

22 土屋櫂大（川崎フロンターレ）

15 森壮一朗（名古屋グランパス）

▼MF

8 大関友翔（川崎フロンターレ）

6 保田堅心（ヘンク／ベルギー）

7 石渡ネルソン（いわきFC）

14 石井久継（湘南ベルマーレ）

16 嶋本悠大（清水エスパルス）

10 川合徳孟（ジュビロ磐田）

▼FW

18 齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）

25 永田滉太朗（FCポルト／ポルトガル）

11 横山夢樹（FC今治）

9 道脇豊（ベレフェン／ベルギー）

13 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）

20 山口太陽（FC東京）

19 徳田誉（鹿島アントラーズ）

17 新川志音（サガン鳥栖U－18）