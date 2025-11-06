クラブ・ブルッヘを率いるニッキー・ヘイエン監督が、バルセロナ戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が5日に行われ、クラブ・ブルッヘはホームにバルセロナを迎えた。6分にニコロ・トレソルディが先制点を決めたものの、直後の8分に同点弾を許すなど、打ち合いとなった一戦は、カルロス・ボルジェスの2ゴール1アシストの活躍などで3度リードを手にしたものの、最終的には3－3のドローで試合は終了した。

勝利を逃したクラブ・ブルッヘだが、イギリスメディア『Squawka』によると、同クラブはスペイン勢を相手に3ゴールを記録したのは1969年以来、56年ぶりのことになるなど、バルセロナ相手に健闘したことが明らかになっている。

試合後、ヘイエン監督は「バルセロナを相手に勝ち点を取れると分かっていたプレーをした。バルセロナは常に60～70%のボールポゼッション率を誇るチームで、カウンタープレスとハイプレスで相手を苦しめようとした。そこにスペースがあると予想し、それをうまく実行することができた。バルセロナ相手に3点取れれば満足だよ」と振り返りながら、選手たちには賛辞を送った。

「私たちはほぼ常に自分たちの哲学を貫いている。適切な選手を適切なポジションに配置し、どの選手が起用可能か、彼らがどのようにゲームプランを実行しているかを見極める必要がある。そして、全員が努力を惜しまない。守備の負担が増したウィングでさえ、素晴らしい仕事をしてくれた。彼らはサイドバックをサポートしながら、違いを生み出してくれた。それが見られたことは喜びだった」

【ハイライト動画】クラブ・ブルッヘvsバルセロナ