公益財団法人日本サッカー協会とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパン株式会社は6日、サッカー日本代表2026ホームユニフォームを発表した。11月14日（金）キリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦（豊田スタジアム）から着用を開始する。

新ユニフォームのコンセプトは「HORIZON（水平線）」。胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。また首の付け根部分に付けられた日の丸が、日本を背負ってピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を示している。

今回の新ユニフォーム登場を記念して、プレゼントキャンペーンや屋外広告展開、渋谷での「ビッグタケ モニュメント」出現など、さまざまな企画が準備されている。

サッカー日本代表 2026 ユニフォーム登場！FIFA WORLD CUP 2026™ を応援しよう ​プレゼントキャンペーン



新ユニフォームの発売に合わせ、アディダス直営店、アディダス オンラインショップ、その他アディダスお取り扱い店舗にて、サッカー日本代表最新ユニフォーム購入で、限定ノベルティプレゼントキャンペーンを実施。ノベルティには、アクリルキーホルダーやステッカー、ピンバッジなど身に着けたり普段使いできるものを中心に全8種展開する。

※店舗によりプレゼント条件は異なります。

※店舗によりノベルティは異なります。詳しくは各店舗や、各商品お取り扱いページにてご確認ください。

実施期間：11月6日（木）～なくなり次第終了

実施店舗：アディダス直営店、アディダス オンラインショップ、その他アディダスお取り扱い一部店舗

キャンペーン詳細：各店舗や各商品お取り扱いページにてご確認ください。

屋外広告展開：日本中に「HORIZON（水平線）」が広がる

11月より、全国3都市で新ユニフォームを纏ったサッカー日本代表選手たちが登場する屋外広告を順次展開する。東京では、世界で最も人が集まる交差点のひとつである渋谷スクランブル交差点に、久保建英を中心とした選手たちが登場。新ユニフォームの世界観を体感できる15秒間のイマーシブ映像が、渋谷の街を包み込む（11月7日（金）〜11月20日（木））。さらに、大阪では11月10日（月）〜11月16日（日）に大阪府出身の南野拓実が、名古屋では11月12日（水）〜11月18日（火）に愛知県出身の菅原由勢を中心に、キリンチャレンジカップ2025開催地である豊田スタジアムまでの路線をジャック。全国各地で「HORIZON（水平線）」の想いを象徴するビジュアルが街を彩る。

「ビッグタケ モニュメント」が渋谷に出現



11月7日（金）から11月16日（日）まで、道玄坂広場（東京都渋谷区道玄坂2-5-2）に、久保建英をモチーフとした「ビッグタケ モニュメント」が登場。渋谷の中心に立つ新たな象徴として、代表ユニフォームの力強さと「HORIZON（水平線）」に込めた希望を体感できるインスタレーションとなっている。モニュメントを手掛けたのは、特殊メイクアップアーティストのAmazing JIRO氏。彼の手によって生み出された「ビッグタケ モニュメント」は、渋谷の空に向かって腰を据え、その瞳は遠くの未来を見つめている。

Amazing JIRO氏コメント

「今回の久保選手像のオファーは今までに受けた巨大フィギュアの中でも最大級でした。そのため「キター！」という喜びと共に、サイズのインパクトに負けないクオリティーを実現させなければならないのだという使命感が湧いてきました。特殊メイクで施す塗装技術の応用で顔のペイントを行いましたが、繊細な塗装技術だけではこの大きさには全く歯が立たず、大胆な手法を取り入れることによりリアルに完成させることが出来ました。僕の描いた久保選手像の瞳は、どこか遠くを見ています。僕も一ファンとして、久保選手の見ている未来を応援したいと思います！」