柏レイソルは31日、JリーグYBCルヴァンカップ決勝のサンフレッチェ広島戦を翌日に控え、試合会場の国立競技場で公式練習を実施。柏の守護神でもあるGK小島亨介が大一番を前に現在の心境などを語った。

昨季はアルビレックス新潟の選手としてルヴァンカップ決勝を迎えたものの、出場機会はなかった小島。明日の試合では先発が見込まれるなか、「いよいよだなという感じですね」とコメント。対戦相手の広島については「攻守において強度が高く、個での打開もある」との見解を示し、「そこに長い時間合わせてしまうと難しいゲームになるので、時には割り切った大胆なプレーも大事」との考えを口にした。

特に広島の持ち味でもあるハイプレスへの対応については「相手を見ながら的確に判断したい」と述べ、自分たちの持ち味でもある“つなぎ”を大切にしつつ、「前線が同数で広いスペースがある状態も出てくると思うので、そこを逃さず縦に早くボールを配給するのも大事」と主張。状況に応じたプレーを選択していくことで「相手の守備の的を絞りにくくしたい」と語り、「準備してきたものとピッチレベルで感じたもの」をチーム内で共有しながらプレーしていくことの重要性を強調した。

柏のスタイルが広島の圧力を掻い潜り、相手ゴールに辿り着くことができるのか——。柏vs広島のルヴァンカップ決勝は、明日1日（土）国立競技場にて13時5分キックオフ。試合の模様はフジテレビ系列で全国生中継される。