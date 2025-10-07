マンチェスター・シティに所属するイングランド代表DFジョン・ストーンズが、昨シーズンの苦悩を振り返った。7日、イギリス『BBC』が同選手のコメントを伝えている。

現在31歳のストーンズはエヴァートンで頭角を現すと、2016年夏にマンチェスター・シティに完全移籍で加入。これまで公式戦283試合に出場し、19ゴール9アシストを記録。“偽CB”としても活躍し、多くのタイトル獲得に貢献してきた。

しかし近年は負傷離脱が増加。昨シーズン後半にはハムストリングを痛め、公式戦の出場は20試合にとどまった。 ストーンズは当時を振り返り、「僕にとって本当に厳しいシーズンだった。引退を考えたほどだったんだ」と吐露。「プロとして全力を尽くし、できる限りのことを努力してきたが、心が折れてしまい、答えも見つからない状況に陥り、辛い状況だった」と苦しい胸の内を明かした。

今シーズンは復帰を果たし、公式戦6試合に出場。スタメンCBはポルトガル代表DFルベン・ディアスとクロアチア代表DFヨシュコ・グヴァルディオールがコンビを組んでおり、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節モナコ戦では右サイドバック（SB）としてスタメンに名を連ねた。ストーンズは以下のように語り、マンチェスター・シティでの挑戦を続ける決意を示している。

「何年も前にシティでの新しい挑戦が始まった時、僕は『戦い続けるつもりだ』と言ったし、子供の頃からずっとそうしてきた。今になって止めることはできないし、僕の中には闘志と勝利へのメンタリティがあり続けるよ」