エールディヴィジ第8節が5日に行われ、フェイエノールトとユトレヒトが対戦した。

フェイエノールトは今シーズンここまでリーグ戦では好調をキープ。6勝1分けと勝ち点「19」を獲得し、首位を走っている。さらに所属する日本代表の2人の選手も幸先いい滑り出しを見せ、FW上田綺世はリーグ戦全7試合で6ゴールを記録し、今夏加入したDF渡辺剛も定位置を確保。両名とも10月の日本代表メンバーに招集されている。

そんな両選手が攻守の軸としてスターティングメンバーに名を連ねた試合は、フェイエノールトが序盤から主導権を握ると、20分に上田が先制点を挙げる。中央のスルーパスからDのF背後に抜け出すと、GKを交わし、冷静にゴールに流し込んだ。

その後も、積極的に前線でボールに絡み続ける上田にチャンスが訪れ、またしてもDFラインをブレイク。右足でシュートを試みるも、今回は枠の左に外れる。すると、セットプレーの流れから渡辺にも決定機。グラウンダーのクロスにあわせたが、ブロックに阻まれた。キレのある動きを見せる上田は40分、カットインからまた抜きで交わしシュートを放つが、GKの好セーブにあう。

対するユトレヒトは前半終了間際、ジヴァイ・ゼヒエルが抜け出し、GKと1対1の場面に。しかしこの、チャンスを生かすことはできず、フェイエノールトのリードで折り返す。ハーフタイムに3枚替えを決行したユトレヒトは、後半立ち上がりにゼヒエルが同点弾を決め、試合を振り出しに戻す。

同点に追いつかれたフェイエノールトだが、50分に再び一歩前に出る。一度は防がれるもセム・スタインが右からのクロスに合わせ、スコアを2－1に。すると、ユトレヒトが攻勢出て、フェイエノールトが守勢に回る展開となり、ホームチームはGKティモン・ヴェレンロイターの好セーブもあり、リードを保つ。

迎えた83分、攻め続けるユトレヒトはデリー・マーキンがミドルシュートを突き刺し、2度目の同点に追いつく。勝ち越しを目指すフェイエノールトは上田が大仕事をやってのける。ペナルティエリア内で抜け出すと、ゴールに押し込み、チーム3点目を記録。このまま試合は終了し、フェイエノールトが3－2で勝利を収めた。

なお、上田と渡辺はフル出場。次戦、フェイエノールトは19日にアウェイでヘラクレスと、ユトレヒトは18日にホームでフォレンダムとそれぞれ対戦する。

【スコア】

フェイエノールト 3－2 ユトレヒト

【得点者】

1－0 20分 上田綺世（フェイエノールト）

1－1 47分 ジヴァイ・ゼヒエル（ユトレヒト）

2－1 50分 セム・スタイン（フェイエノールト）

2－2 83分 デリー・マーキン（ユトレヒト）

3－2 88分 上田綺世（フェイエノールト）

【動画】上田綺世の2試合連続ゴール



