スペインサッカー連盟（RFEF）は3日、今月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨む同国代表のメンバーを発表した。
昨年夏のEURO2024で史上最多4度目の優勝を飾り、欧州王者となったスペイン代表。先月からはFIFAワールドカップ26の出場権をかけた戦いがスタートし、ブルガリア代表とトルコ代表を下して連勝発進に成功した。今月のインターナショナルマッチウィークでは現地時間11日にジョージア代表、3日後にブルガリア代表と対戦する。
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はGKウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）やMFペドリ（バルセロナ）、FWラミン・ヤマル（バルセロナ）ら主力を順当に招集。一方、DFダニエル・カルバハル（レアル・マドリード）やMFガビ（バルセロナ）、FWニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）らが選外となった。バルセロナからは最多の5名が選出されている。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）
アレハンドロ・レミロ（レアル・ソシエダ）
▼DF
アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／ドイツ）
マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド）
パウ・クバルシ（バルセロナ）
ダニエル・ビビアン（アスレティック・ビルバオ）
ロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリード）
マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
ペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ディーン・ハウセン（レアル・マドリード）
▼MF
ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ダニ・オルモ（バルセロナ）
ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）
マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）
アレイクス・ガルシア（レヴァークーゼン／ドイツ）
ペドリ（バルセロナ）
アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）
パブロ・バリオス（アトレティコ・マドリード）
▼FW
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
フェラン・トーレス（バルセロナ）
ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）
ラミン・ヤマル（バルセロナ）
サムエル・オモロディオン（ポルト／ポルトガル）
ホルヘ・デ・フルートス（ラージョ・バジェカーノ）
ヘスス・ロドリゲス（コモ／イタリア）