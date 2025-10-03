スペインサッカー連盟（RFEF）は3日、今月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨む同国代表のメンバーを発表した。

昨年夏のEURO2024で史上最多4度目の優勝を飾り、欧州王者となったスペイン代表。先月からはFIFAワールドカップ26の出場権をかけた戦いがスタートし、ブルガリア代表とトルコ代表を下して連勝発進に成功した。今月のインターナショナルマッチウィークでは現地時間11日にジョージア代表、3日後にブルガリア代表と対戦する。

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はGKウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）やMFペドリ（バルセロナ）、FWラミン・ヤマル（バルセロナ）ら主力を順当に招集。一方、DFダニエル・カルバハル（レアル・マドリード）やMFガビ（バルセロナ）、FWニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）らが選外となった。バルセロナからは最多の5名が選出されている。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）

ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）

アレハンドロ・レミロ（レアル・ソシエダ）

▼DF

アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／ドイツ）

マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド）

パウ・クバルシ（バルセロナ）

ダニエル・ビビアン（アスレティック・ビルバオ）

ロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリード）

マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）

ペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ディーン・ハウセン（レアル・マドリード）

▼MF

ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）

ダニ・オルモ（バルセロナ）

ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）

マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）

アレイクス・ガルシア（レヴァークーゼン／ドイツ）

ペドリ（バルセロナ）

アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）

パブロ・バリオス（アトレティコ・マドリード）

▼FW

ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

フェラン・トーレス（バルセロナ）

ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）

ラミン・ヤマル（バルセロナ）

サムエル・オモロディオン（ポルト／ポルトガル）

ホルヘ・デ・フルートス（ラージョ・バジェカーノ）

ヘスス・ロドリゲス（コモ／イタリア）