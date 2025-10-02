チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節が10月1日に行われ、アーセナル（イングランド）とオリンピアコス（ギリシャ）が対戦した。

昨シーズンは準決勝で後に王者となったパリ・サンジェルマン（フランス）に惜敗したアーセナル。優勝候補の一角と目されている今大会は、初戦でアスレティック・ビルバオ（スペイン）に苦戦したものの、途中出場の選手の活躍によって敵地で勝ち点「3」を手にした。連勝を目指す今節はギリシャの名門オリンピアコスを本拠地『エミレーツ・スタジアム』に迎える。

アーセナルはブカヨ・サカ、デクラン・ライス、エベレチ・エゼらをベンチに置き、ガブリエウ・マルティネッリ、レアンドロ・トロサール、ミケル・メリーノらが先発。負傷の癒えたマルティン・ウーデゴーアもスタメン入りし、最前列にはヴィクトル・ギェケレシュが入った。

開始早々の2分、アーセナルはGKダビド・ラヤからウーデゴーアへのパスを起点にハイプレスを回避すると、マイルズ・ルイス・スケリーの絶妙なクロスからマルティネッリに決定機が到来。13分にはウーデゴーアのスルーパスに反応したギェケレシュが強靭なフィジカルを活かしてフィニッシュまで持ち込み、シュートが左ポストに当たったところを最後はマルティネッリが押し込み先制に成功した。

20分にはオリンピアコスに決定機が訪れ、右からのクロスにダニエル・ポデンセがダイレクトボレーで合わせたが、GKラヤが左手一本で枠外へと弾き出した。ピンチを迎えたアーセナルだったが試合の主導権は渡さず、その後もギェケレシュやトロサールがゴールに迫る。41分には左サイドでロングボールを収めたトロサールが右のアウトサイドで斜め前方のスペースへ送り、走り込んだギェケレシュがカットインから右足を振ったが、シュートは枠を捉えられなかった。

後半もアーセナルが押し気味に試合を進める。53分、相手を押し込んだ状態で細かくパスを繋ぎ、最後はボックス内左のトロサールがフィニッシュに持ち込むも得点ならず。65分にはウーデゴーアの巧みなターンから再びトロサールにチャンスが訪れたが、決め切ることができない。その直後、オリンピアコスは左からのクロスにアユブ・エル・カービが合わせ、GKラヤが弾いたところをシキーニョが押し込んだが、オフサイドの判定で得点は認められなかった。

70分過ぎにサカとエゼを投入したアーセナルは82分に追加点のチャンスを作る。エゼのサイドチェンジからサカがドリブルで仕掛け、マイナスのクロスにウーデゴーアが飛び込んだがGKコンスタンティノス・ゾラキスのスーパーセーブに阻まれた。一方のオリンピアコスは85分、シキーニョの突破からチャンスを作るも、ボックス内右からのシュートはGKラヤが横っ飛びで弾き出した。

90＋2分、ウーデゴーアからの絶妙なリターンパスを受けたサカがボックス内左から左足を振り抜くと、GKゾラキスが弾き切れずにゴールイン。試合はこのまま2－0で終了し、アーセナルがCL連勝発進に成功した。次節、アーセナルは21日にホームでアトレティコ・マドリード（スペイン）と、オリンピアコスは21日にアウェイでバルセロナ（スペイン）と対戦する。

【スコア】

アーセナル 2－0 オリンピアコス

【得点者】

1－0 12分 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）

2－0 90＋2分 ブカヨ・サカ（アーセナル）

【ハイライト動画】アーセナルがオリンピアコス撃破！ CL連勝発進