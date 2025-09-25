ALL DIFFERENTおよびラーニングイノベーション総合研究所は、「管理職意識調査」結果を9月22日に発表した。同調査は2025年5月20日～7月17日の期間、管理職531人を対象にインターネットを用いて行われた。

課長クラス以上の管理職は、部下を評価する際、評価者としてどのような課題を抱えているか聞いたところ、「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」と回答した割合が27.9%と、最大の割合になった。

次に、「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」が27.0％、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」が25.2％となった。

次に、評価者としての課題について、管理職のうち1～3年目の課長クラスを「新任管理職」、4年目以上の課長クラスを「ベテラン管理職」、部長クラスを「幹部候補」と3つのステージに分類し、ステージ別に違いがあるか見ていった。

結果、新任管理職では、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」の割合が28.8％と最も高く、次に「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」が25.8％、「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」「部下に嫌われたくないために、厳しい評価から逃げている」が同率で23.5％と続いた。

「部下に嫌われたくないために、厳しい評価から逃げている」の回答は、他のステージよりも10ポイント以上高く、「会社の評価基準を十分に理解せず、評価している」(12.1%)は、他のステージより2倍以上高い回答割合になった。

ベテラン管理職では、「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」の割合が27.9％と最も高く、次に「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」が26.1％、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」が22.5％と続いた。 幹部候補では、「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」の割合が35.7％と最も高く、他ステージと比べて突出していた。次に、「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」(27.6％)、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」(23.5％)と続いた。

管理職が部下について理解していることきいたところ、新任管理職は「部下の現状の業務領域」と59.8％が回答し、最も高くなった。次に、「部下の成果およびその変化」が51.5％、「改善すべき課題や短所」が50.0％と続いた。「部下のキャリア志向(将来なりたい姿)」「求める人材像に近づくために任せるべき業務領域」「部下の情意(思考・感情・態度)における特徴および変化」は、他のステージに比べて低い点が特徴的だった。

ベテラン管理職では、「部下の現状の業務領域」が58.6％と最も高く、次に「部下の成果およびその変化」「改善すべき課題や短所」が同率で55.0％と続いた。

幹部候補では、「改善すべき課題や短所」「部下の言葉・行動における特徴および変化」がともに56.1％と最も高く、次に「部下の現状の業務領域」が52.0％、「部下の成果およびその変化」が51.0％と続いた。