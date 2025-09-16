リクルートは9月12日、「派遣スタッフ募集時平均時給調査(三大都市圏)」の結果を発表した。調査は8月1日～31日、リクルートグループ運営の採用管理システム『Airワーク 採用管理』『ジョブオプ採用管理』に入稿された派遣スタッフ募集の求人情報26万5,585件を抽出し、募集時平均時給を集計した。

調査の結果、三大都市圏全体 の8月度の平均時給は1,616円と、前年同月より19円増加、前月より4円減少した。

職種別にみると、「IT・技術系」(前年同月比+140円)や「クリエイティブ系」(同+133円)など全職種でプラスになった一方、前月比では「IT・技術系」(同－65円)や「クリエイティブ系」(同－52円)など4職種でマイナスとなった。

エリア別にみると、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の平均時給は1,716円(前年同月1,681円、前月1,720円)と、前年同月比で35円増加したものの、前月比では4円減少という結果に。

東海(愛知県、三重県、岐阜県、静岡県)エリアの平均時給は1,445円(前年同月1,429円、前月1,444円)。前年同月より16円増加、前月比では1円の増となった。

関西(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)の平均時給は1,514円(前年同月1,507円、前月1,513円)。前年同月比では7円の増加、前月比では1円増加した。