◆国際親善試合

会場：オークランド・コロシアム（アメリカ）／9月7日（日）11時00分キックオフ※日本時間

国際親善試合のメキシコ代表戦に臨む、日本代表のスターティングメンバーが発表された。

FIFAワールドカップ26アジア最終予選を終えた日本代表は、来年に控えたワールドカップ本大会を見据えるフェーズに突入。8大会連続8度目の参戦となる本大会に向け、今回の9月シリーズでは、FIFAワールドカップ26共催国の1つであるアメリカ合衆国の地で“再始動”する。

今回の9月シリーズでは、メキシコ代表、アメリカ代表との2連戦に臨む。まずはメキシコ代表とのゲームに向けて、森保一監督が選んだスターティングメンバー11名が発表された。

布陣はアジア予選でも重宝されてきた攻撃的な「3－4－2－1」のシステム。GKは鈴木彩艶、最終ラインは右からDF板倉滉、DF渡辺剛、DF瀬古歩夢の3枚で構成され、WBは右がMF堂安律、左がMF三笘薫。中盤のセンターではキャプテンのMF遠藤航とMF鎌田大地がコンビを組み、MF久保建英、MF南野拓実が2シャドー。最前線にはFW上田綺世が入った。

試合はこのあと、日本時間で11時00分キックオフ予定。試合の模様はNHK総合にて生中継、NHKプラスで同時・見逃し配信されるほか、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信も行われる。

日本代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。

◆◼︎日本代表 スターティングメンバー

予想フォーメーション：3－4－2－1

▼GK

1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF

4 板倉滉（アヤックス／オランダ）

3 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

▼MF

6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）＜cap.＞

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

7 三笘薫（ブライトン／イングランド）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

8 南野拓実（モナコ／フランス）

▼FW

9 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

◆◻︎日本代表 控えメンバー

▽GK

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

▽DF

5 長友佑都（FC東京）

25 荒木隼人（サンフレッチェ広島）

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

16 関根大輝（スタッド・ランス／フランス）

▽MF／FW

14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）

19 小川航基（NEC／オランダ）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

18 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

24 細谷真大（柏レイソル）

26 望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

13 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

17 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

