JFA（日本サッカー協会）は9月1日、AFC U－23アジアカップサウジアラビア2026予選に臨むU－22日本代表から、MF嶋本悠大（清水エスパルス）がコンディション不良により不参加とすることを発表した。代わって、MF矢田龍之介（筑波大学）が追加招集されている。

現在18歳の嶋本は、今季より大津高校から清水に入団。2025明治安田J1リーグ開幕戦の東京ヴェルディ戦（○1－0）に途中出場し、プロデビューを飾った。8月10日に行われた第25節サンフレッチェ広島戦から、リーグ戦で3試合連続のスターティングメンバーに名を連ねていたが、31日に行われた第28節鹿島アントラーズ戦（1－1）ではメンバーから外れていた。

また、大岩剛監督新体制の初陣だった、7月に行われたウズベキスタン遠征にも参加し、U－22同代表との一戦では得点も記録。同遠征に続き、今回もメンバーに選出され、、背番号「8」を与えられていたが、無念の負傷離脱が決まった。

なお、追加招集された矢田も現在18歳で、清水ユースの出身。2023年4月には、JリーグYBCルヴァンカップでトップチームデビューを飾っていた。ユース卒団後は筑波大学に進学。7月に行われたウズベキスタン遠征にも参加しており、U－22サウジアラビア代表との一戦ではゴールを挙げていた。

2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックを目指すメンバーを中心に構成されているU－22日本代表は、来月に控えるAFC U－23アジアカップサウジアラビア2026予選ではアフガニスタン、ミャンマー、クウェートと対戦する。

AFC U－23アジアカップサウジアラビア2026予選には、合計44チームが参加。全チームが11のグループに分けられ、各組の1位と2位のうち成績上位4チームが予選を突破し、開催国サウジアラビアを加えた合計16チームが本大会に出場する。

【ハイライト動画】嶋本は前日開催の鹿島戦でメンバーから外れていた