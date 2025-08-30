2025明治安田J1リーグ第28節が30日に行われ、京都サンガF.C.とファジアーノ岡山が対戦した。

中盤戦絶好調の京都は、現在3連勝中。ここまで27試合が消化したリーグ戦で勝ち点「51」を獲得し、首位に立っている。前節はラファエル・エリアスのハットトリックを含む4ゴールでFC東京を撃破。今節はホームに9位岡山を迎え入れての一戦となる。

岡山は5分、江坂任のゴールで先制点を挙げたかと思われたが、オン・フィールド・レビュー（OFR）の判定の結果、ゴールは無効に。そして15分、好調のラファエル・エリアスが先制点を奪取。グラウンダーのクロスに左足を振り抜き、京都がリードを奪う。さらに20分、京都の原大智が中央をこじ開け、リードを2点に広げる。さらなる攻勢を強める京都は29分に3点目を記録。原のパスに反応したラファエル・エリアスが相手を背負いながらも反転。ループシュート気味の柔らかいシュートでネットを揺らした。

3－0の京都リードで試合を折り返すと、後半は岡山がボールを保持する展開に。反撃を試みる岡山は、途中出場のウェリック・ポポがバーにシュートを当てるなどゴールに近づくが、得点を奪えず。京都はカウンター攻撃を中心に岡山ゴールを脅かす。

すると、80分に京都は2試合連続となる4得点目。途中出場の中野瑠馬がCKの混戦から押し込み、J1初ゴールを記録した。さらに後半アディショナルタイムには奥川雅也も得点を挙げ、最終的に京都が5－0の勝利を収めた。

京都は次節、9月12日にサンフレッチェ広島と対戦。一方の岡山は9月13日に名古屋グランパスとの試合を控えている。

【スコア】

京都サンガF.C. 5－0 ファジアーノ岡山

【得点者】

1－0 15分 ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）

2－0 20分 原大智（京都サンガF.C.）

3－0 30分 ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）

4－0 80分 中野瑠馬（京都サンガF.C.）

5－0 90分＋2分 奥川雅也（京都サンガF.C.）

【動画】ラファエル・エリアスの芸術シュート



