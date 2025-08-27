異次元のバットコントロール！オリックス・西川龍馬、”右手1本”でヒットを…

　オリックス・バファローズの西川龍馬は28日、ほっともっとフィールド神戸で行われた千葉ロッテマリーンズとの試合に「2番・指名打者」でスタメン出場。同試合の8回には、持ち前のバットコントロールを見せた。
 

 
　オリックスが1-6とリードされて迎えた8回。1死一塁の場面で、ここまで3打数0安打の西川が打席に入った。
 
　相手先発・種市篤暉の6球目の落ちる球を、西川は右手1本で払うように打った。すると打球は一、二塁間を抜け、右安打をマーク。まさに異次元のバットコントロールを見せつけたシーンだった。
 
　一方、試合はオリックスが1-6で敗戦。西川はこの日、4打数1安打の成績だった。
 
　今季、西川は左足首の負傷で途中離脱したが、今月19日に一軍登録された。復帰後は打率.324（34打数11安打）、1本塁打、4打点と、その実力を見せつけている。

　




【動画】西川龍馬、”右手1本”でのヒットがこれだ！
「DAZNベースボール」の公式Xより
 

 

究極の“変態打法”

これは誰も真似できない...
西川龍馬 右手一本で芸術的なインロー捌き

⚾プロ野球(2025/8/27)
🆚オリックス×ロッテ
📱Live on DAZN

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
