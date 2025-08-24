東京NB戦で決勝ゴールを挙げた丹野[写真]＝WE LEAGUE

　2025－26 SOMPO WEリーグ第3節が23日と24日に各地で開催された。

　23日は3試合が開催。INAC神戸レオネッサは、87分の桑原藍の得点でちふれASエルフェン埼玉に2－1で競り勝つと、ジェフユナイテッド市原・千葉レディースもホームでマイナビ仙台レディースに勝利を収めた。アルビレックス新潟レディースは立ち上がりに挙げたゴールを守り抜き、サンフレッチェ広島レジーナに土をつけている。

　24日には残り3試合が行われ、前半で3点を決めたAC長野パルセイロ・レディースが勝利。注目の一戦となった日テレ・東京ヴェルディベレーザ対三菱重工浦和レッズレディースは、4分の丹野凜々香のゴールが決勝点となり、浦和が東京NBを撃破した。セレッソ大阪ヤンマーレディースは前後半で1点ずつを挙げ、ノジマステラ神奈川相模原に勝利を収めている。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■第3節試合結果
▼23 日（土）
INAC神戸レオネッサ　2－1　ちふれASエルフェン埼玉　
ジェフユナイテッド市原・千葉レディース　2－1　マイナビ仙台レディース
サンフレッチェ広島レジーナ　0－1　アルビレックス新潟レディース

▼24日（日）
RB大宮アルディージャWOMEN　2－3　AC長野パルセイロ・レディース
日テレ・東京ヴェルディベレーザ　0－1　三菱重工浦和レッズレディース
セレッソ大阪ヤンマーレディース　2－0　ノジマステラ神奈川相模原

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差
1位　浦和（7／＋6）
2位　I神戸（6／＋2）
3位　新潟L（6／－2）
4位　C大阪（5／＋2）
5位　千葉L（4／＋1）※1試合未消化
6位　S広島R（4／0）
7位　AC長野（4／－1）
8位　東京NB（3／＋2）
9位　大宮（2／－1）
10位　仙台（2／－1）
10位　EL埼玉（2／－1）
12位　N相模原（0／－7）　※1試合未消化

◆■第4節の対戦カード

▼30日（土）
18：00　大宮　vs　I神戸
18：00　浦和L　vs　千葉

▼31日（日）
17：00　N相模原　vs　広島
17：00　新潟L　vs　マイ仙台
18：00　EL埼玉　vs　東京NB
18：00　AC長野　vs　C大阪