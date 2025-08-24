2025－26 SOMPO WEリーグ第3節が23日と24日に各地で開催された。

23日は3試合が開催。INAC神戸レオネッサは、87分の桑原藍の得点でちふれASエルフェン埼玉に2－1で競り勝つと、ジェフユナイテッド市原・千葉レディースもホームでマイナビ仙台レディースに勝利を収めた。アルビレックス新潟レディースは立ち上がりに挙げたゴールを守り抜き、サンフレッチェ広島レジーナに土をつけている。

24日には残り3試合が行われ、前半で3点を決めたAC長野パルセイロ・レディースが勝利。注目の一戦となった日テレ・東京ヴェルディベレーザ対三菱重工浦和レッズレディースは、4分の丹野凜々香のゴールが決勝点となり、浦和が東京NBを撃破した。セレッソ大阪ヤンマーレディースは前後半で1点ずつを挙げ、ノジマステラ神奈川相模原に勝利を収めている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■第3節試合結果

▼23 日（土）

INAC神戸レオネッサ 2－1 ちふれASエルフェン埼玉

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 2－1 マイナビ仙台レディース

サンフレッチェ広島レジーナ 0－1 アルビレックス新潟レディース

▼24日（日）

RB大宮アルディージャWOMEN 2－3 AC長野パルセイロ・レディース

日テレ・東京ヴェルディベレーザ 0－1 三菱重工浦和レッズレディース

セレッソ大阪ヤンマーレディース 2－0 ノジマステラ神奈川相模原

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 浦和（7／＋6）

2位 I神戸（6／＋2）

3位 新潟L（6／－2）

4位 C大阪（5／＋2）

5位 千葉L（4／＋1）※1試合未消化

6位 S広島R（4／0）

7位 AC長野（4／－1）

8位 東京NB（3／＋2）

9位 大宮（2／－1）

10位 仙台（2／－1）

10位 EL埼玉（2／－1）

12位 N相模原（0／－7） ※1試合未消化

◆■第4節の対戦カード

▼30日（土）

18：00 大宮 vs I神戸

18：00 浦和L vs 千葉

▼31日（日）

17：00 N相模原 vs 広島

17：00 新潟L vs マイ仙台

18：00 EL埼玉 vs 東京NB

18：00 AC長野 vs C大阪