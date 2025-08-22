横浜F・マリノスは22日、FWヤン・マテウスが移籍を前提とした手続きと準備のためにチームを離脱すると発表した。

横浜FMは、今後については正式に決定次第、改めて伝えるとしている。

ヤン・マテウスは1998年9月4日生まれの現在26歳。母国の名門として知られるパルメイラスのアカデミー育ちで、これまでにポルトガルのエストリル・プライアやブラジルのスポルチ・レシフェでプレー。2020－21シーズンから2年間にわたってプレーしたポルトガルのモレイレンセでは、公式戦通算66試合出場13ゴールという成績を残し、2022年夏に横浜FMへ完全移籍加入した。

横浜FM加入初年度はシーズン途中の合流となったこともあり、MF水沼宏太（現：ニューカッスル・ジェッツ／オーストラリア）、FWエウベル（現：鹿島アントラーズ）、FW仲川輝人（現：FC東京）の後塵を拝したものの、デビュー戦となった湘南ベルマーレ戦ではゴールも決めるなど一定のインパクトを残し、5試合出場1ゴールを記録。横浜FMのJ1優勝に貢献したとは言い難かったが、翌2023シーズンからは右ウイングの主力に定着し、2023－24シーズンのAFCチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献するなど、横浜FM攻撃陣における欠かせない存在として活躍を続けた。特に、テクニカルで技術に満ちたドリブル突破と、正確無比な左足から繰り出されるシュートはJ1屈指のレベルとして知られ、横浜FMでは公式戦通算132試合出場29ゴール34アシストを記録した。

なお、ヤン・マテウスは2025明治安田J1リーグにおいて、ここまでチームトップタイの5得点を記録。FWアンデルソン・ロペス（現：ライオン・シティ・セーラーズ／シンガポール）、FWエウベル（鹿島アントラーズ）に続いて、近年にわたって横浜FMの3トップを構成してきた“ブラジルトリオ”が全員退団することとなった。横浜FMは20日、後釜としてジュビロ磐田からMFジョルディ・クルークスとベガルタ仙台からMFオナイウ情滋を完全移籍で迎え入れている。

【ハイライト動画】名古屋戦の一撃はヤンにとって横浜FMでの“ラストゴール”となった