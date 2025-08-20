大東建託はこのほど、「いい部屋ネット"移住者が選ぶ"街の住みここちランキング2025＜全国版＞」を発表した。調査は2021～2025年(一部の回答のみ2020年・2019年を追加)、全国47都道府県居住で、 「現在の住まいが生まれ育った地元ではない」と回答した20歳以上の男女469,843名を対象にインターネットで行われた。

"移住者が選ぶ"住みここちTOP3

1位～13位までの自治体は、偏差値70を超えており、相対的に極めて高い評価となっている。

1位には「北海道 上川郡東川町」が選ばれた。全戸が豊かな地下水で生活する、全国でも珍しい上水道がない町で、「住みここち(全国版)」でも2年連続で1位に輝いている。景観条例や子育て・起業化支援に加え、「写真文化首都」として国際交流やイベントも充実。ひがしかわ株主制度を通じて、東川町を体感した移住者も多く、独自のまちづくりが進んでいる。居住者からは、「移住者が多く、自由で柔軟。小さい町にしてはかなり発展的で、こだわりのある個人の経営店が多く、また留学生も多いので、賑わいがある。空港が近く、近隣の観光地へのアクセスも良い。自然が多く、のびのび暮らせる」(女性・32歳・既婚・パート)、「自然が多い。道路が広く除雪も早くしてくれる。商業施設が増え買い物が便利。移住者も代々地元の人も軋轢なく生活出来る」(女性・48歳・既婚・パート)といった声が寄せられている。

2位は「長野県 諏訪郡原村」だった。東に八ヶ岳連峰、西に諏訪湖を望む、雄大な自然に囲まれた場所に位置する自然豊かな村で、東京・名古屋へもアクセスしやすい立地を活かし、「長野県移住モデル地区」として行政と住民が一体となって移住支援を行っている。移住体験住宅の入居者募集も行っており、豊かな自然と暮らしを体験することができる。居住者からは、「自然豊かだが、東京へのアクセスが良い」(女性・43歳・既婚・自営業・自由業)、「自然の豊かさ、人が少なく静か」(女性・53歳・既婚・専業主婦)といった声が集まった。

3位は「沖縄県 中頭郡北谷町」。沖縄本島中部に位置し、大規模商業施設やホテルなども多数ある人気の観光地で、広大な米軍基地跡地に開発された「美浜タウンリゾート・アメリカンビレッジ」など、国際色豊かな賑わいが特徴となっている。その一方で、暮らしに必要な利便性も高く、観光と住まいが共存するエリアでもある。居住者からは、「国際的で子供が子供らしくのびのびと育つ」(女性・42歳・既婚・会社経営者・役員)、「多様性があり観光名所もあるため、たくさんの観光客で盛り上がるとてもいい地域。異国性あふれる素敵な街」(女性・41歳・既婚・専業主婦) 、「景色が綺麗で、賑わいのある街。外国人や県外からの移住者も多く、暮らしやすい」(女性・44歳・既婚・専業主婦)という声が寄せられている。

"移住者が選ぶ"住みここち1位～50位

1位の北海道上川郡東川町は、「親しみやすさ」「防災」の2因子で1位、「静かさ治安」因子で2位、「行政サービス」因子で3位の高い評価を得ている。2位の長野県諏訪郡原村は、「静かさ治安」「物価家賃」の2因子で1位、「行政サービス」「防災」の2因子で2位、「親しみやすさ」因子で3位の高い評価を得ていた。「親しみやすさ」因子は、ニュータウンのある街など、地元出身ではない移住者がその街に溶け込みやすいかに関係する因子。そのため、「親しみやすさ」因子の評価が高い自治体が上位にランクインする傾向にある。

トップ50では、22位沖縄県島尻郡与那原町(総合順位98位)、38位福島県安達郡大玉村(総合順位非公開)、46位三重県三重郡朝日町(総合順位70位)のように、「住みここち」の総合順位よりも大きく順位が上がっており、移住者にとって住みここちの良い街となっている。

"移住者が選ぶ"住みここち51位～100位

"移住者が選ぶ"住みここち101位～150位

150位までの自治体は、偏差値60を超えており、相対的に高い評価になっている。