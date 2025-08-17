大勝した浦和[写真]=WE LEAGUE

　2025－26 SOMPO WEリーグ第2節が16日と17日に各地で開催された。

　16日に行われた、ちふれASエルフェン埼玉対セレッソ大阪ヤンマーレディース、マイナビ仙台レディース対AC長野パルセイロ・レディースはいずれもスコアレスドローで決着した。

　17日には残りの4試合が開催。三菱重工浦和レッズレディースは伊藤美紀がハットトリックを記録するなど、アルビレックス新潟レディースに5－0で完勝を収めた。昨季の“女王”日テレ・東京ヴェルディベレーザは、試合をスコアレスで折り返したものの、後半の5ゴールで快勝した。

　サンフレッチェ広島レジーナは2－1でINAC神戸レオネッサに勝利。RB大宮アルディージャWOMENとジェフユナイテッド市原・千葉レディースの試合は、開始1分に大宮の髙橋美紀が得点を挙げたが、後半に千葉Lが1点を返し、1－1のドローで試合が終了している。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■第2節試合結果
▼16 日（土）
ちふれASエルフェン埼玉　0－0　セレッソ大阪ヤンマーレディース
マイナビ仙台レディース　0－0　AC長野パルセイロ・レディース

▼17日（日）
アルビレックス新潟レディース　0－5　三菱重工浦和レッズレディース
日テレ・東京ヴェルディベレーザ　5－0　ノジマステラ神奈川相模原
サンフレッチェ広島レジーナ　2－1　INAC神戸レオネッサ
ジェフユナイテッド市原・千葉レディース　1－1　RB大宮アルディージャWOMEN

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差
1位　浦和（4／＋5）
2位　S広島R（4／＋1）
3位　東京NB（3／＋3）
4位　I神戸（3／＋1）
5位　新潟L（3／－3）
6位　大宮（2／0）
7位　マイ仙台（2／0）
7位　EL埼玉（2／0）
7位　C大阪（2／0）
10位　千葉L（1／0）　※1試合未消化
11位　AC長野（1／－2）
12位　N相模原（0／－5）　※1試合未消化

◆■第3節の対戦カード

▼23日（土）
18：00　I神戸　vs　EL埼玉
18：30　千葉L　vs　マイ仙台
19：00　広島　vs　新潟L

▼24日（日）
18：00　大宮　vs　AC長野
18：00　東京NB　vs　浦和
18：00　C大阪　vs　N相模原