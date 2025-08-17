2025－26 SOMPO WEリーグ第2節が16日と17日に各地で開催された。
16日に行われた、ちふれASエルフェン埼玉対セレッソ大阪ヤンマーレディース、マイナビ仙台レディース対AC長野パルセイロ・レディースはいずれもスコアレスドローで決着した。
17日には残りの4試合が開催。三菱重工浦和レッズレディースは伊藤美紀がハットトリックを記録するなど、アルビレックス新潟レディースに5－0で完勝を収めた。昨季の“女王”日テレ・東京ヴェルディベレーザは、試合をスコアレスで折り返したものの、後半の5ゴールで快勝した。
サンフレッチェ広島レジーナは2－1でINAC神戸レオネッサに勝利。RB大宮アルディージャWOMENとジェフユナイテッド市原・千葉レディースの試合は、開始1分に大宮の髙橋美紀が得点を挙げたが、後半に千葉Lが1点を返し、1－1のドローで試合が終了している。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
■第2節試合結果
▼16 日（土）
ちふれASエルフェン埼玉 0－0 セレッソ大阪ヤンマーレディース
マイナビ仙台レディース 0－0 AC長野パルセイロ・レディース
▼17日（日）
アルビレックス新潟レディース 0－5 三菱重工浦和レッズレディース
日テレ・東京ヴェルディベレーザ 5－0 ノジマステラ神奈川相模原
サンフレッチェ広島レジーナ 2－1 INAC神戸レオネッサ
ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 1－1 RB大宮アルディージャWOMEN
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 浦和（4／＋5）
2位 S広島R（4／＋1）
3位 東京NB（3／＋3）
4位 I神戸（3／＋1）
5位 新潟L（3／－3）
6位 大宮（2／0）
7位 マイ仙台（2／0）
7位 EL埼玉（2／0）
7位 C大阪（2／0）
10位 千葉L（1／0） ※1試合未消化
11位 AC長野（1／－2）
12位 N相模原（0／－5） ※1試合未消化
▼23日（土）
18：00 I神戸 vs EL埼玉
18：30 千葉L vs マイ仙台
19：00 広島 vs 新潟L
▼24日（日）
18：00 大宮 vs AC長野
18：00 東京NB vs 浦和
18：00 C大阪 vs N相模原