2025－26 SOMPO WEリーグ第2節が16日と17日に各地で開催された。

16日に行われた、ちふれASエルフェン埼玉対セレッソ大阪ヤンマーレディース、マイナビ仙台レディース対AC長野パルセイロ・レディースはいずれもスコアレスドローで決着した。

17日には残りの4試合が開催。三菱重工浦和レッズレディースは伊藤美紀がハットトリックを記録するなど、アルビレックス新潟レディースに5－0で完勝を収めた。昨季の“女王”日テレ・東京ヴェルディベレーザは、試合をスコアレスで折り返したものの、後半の5ゴールで快勝した。

サンフレッチェ広島レジーナは2－1でINAC神戸レオネッサに勝利。RB大宮アルディージャWOMENとジェフユナイテッド市原・千葉レディースの試合は、開始1分に大宮の髙橋美紀が得点を挙げたが、後半に千葉Lが1点を返し、1－1のドローで試合が終了している。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■第2節試合結果

▼16 日（土）

ちふれASエルフェン埼玉 0－0 セレッソ大阪ヤンマーレディース

マイナビ仙台レディース 0－0 AC長野パルセイロ・レディース

▼17日（日）

アルビレックス新潟レディース 0－5 三菱重工浦和レッズレディース

日テレ・東京ヴェルディベレーザ 5－0 ノジマステラ神奈川相模原

サンフレッチェ広島レジーナ 2－1 INAC神戸レオネッサ

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 1－1 RB大宮アルディージャWOMEN

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 浦和（4／＋5）

2位 S広島R（4／＋1）

3位 東京NB（3／＋3）

4位 I神戸（3／＋1）

5位 新潟L（3／－3）

6位 大宮（2／0）

7位 マイ仙台（2／0）

7位 EL埼玉（2／0）

7位 C大阪（2／0）

10位 千葉L（1／0） ※1試合未消化

11位 AC長野（1／－2）

12位 N相模原（0／－5） ※1試合未消化

◆■第3節の対戦カード

▼23日（土）

18：00 I神戸 vs EL埼玉

18：30 千葉L vs マイ仙台

19：00 広島 vs 新潟L

▼24日（日）

18：00 大宮 vs AC長野

18：00 東京NB vs 浦和

18：00 C大阪 vs N相模原