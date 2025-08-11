2025－26 SOMPO WEリーグ第1節が9日と10日にかけて各地で開催された。

昨シーズンにWEリーグ初優勝を飾った日テレ・東京ヴェルディベレーザは、開幕節で昨季2位に終わったINAC神戸レオネッサと対戦。63分に成宮唯が先制点を決めると、88分には吉田莉胡が追加点を挙げ、I神戸が2－0で勝利を収め、東京NBは黒星スタートとなった。

また、アルビレックス新潟レディースはAC長野パルセイロ・レディースに2－0で勝利して白星発進を飾った一方、そのほか3試合はスコアレスドローに終わっている。なお、ノジマステラ神奈川相模原とジェフユナイテッド市原・千葉レディースの一戦は雷雨のため中止となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■第1節試合結果

▼9日（土）

AC長野パルセイロ・レディース 0－2 アルビレックス新潟レディース

セレッソ大阪ヤンマーレディース 0－0 マイナビ仙台レディース

▼10日（日）

三菱重工浦和レッズレディース 0－0 サンフレッチェ広島レジーナ

RB大宮アルディージャWOMEN 0－0 ちふれASエルフェン埼玉

INAC神戸レオネッサ 2－0 日テレ・東京ヴェルディベレーザ

ノジマステラ神奈川相模原 （試合中止） ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 新潟L（3／＋2）

1位 I神戸（3／＋2）

3位 マイ仙台（1／0）

3位 浦和（1／0）

3位 大宮（1／0）

3位 EL埼玉（1／0）

3位 C大阪（1／0）

3位 S広島R（1／0）

9位 東京NB（0／－2）

9位 AC長野（0／－2）

●位 千葉L（0／0）

●位 N相模原（0／0）

◆■第2節の対戦カード

▼16日（土）

18：00 マイ仙台 vs AC長野

18：00 EL埼玉 vs C大阪

▼17日（日）

18：00 東京NB vs N相模原

18：00 新潟L vs 浦和

18：30 千葉L vs 大宮

18：30 広島 vs I神戸