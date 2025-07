三井アウトレットパーク 関東5施設(木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド)は7月25日~8月17日、MITSUI OUTLET PARK「SUPER OUTLET SALE」を開催する。

SUPER OUTLET SALE

「SUPER OUTLET SALE」は、三井アウトレットパークが半期に一度、総力をあげて開催する最大級のセール。今回は夏のセールで、三井アウトレットパーク 関東5施設の総勢約580店舗が参加する。

人気ブランドのスポーツ・アウトドア用品をはじめ、夏に活躍するトレンドアイテムや、旅行に使えるトラベルグッズ、キッチン雑貨や選りすぐりのインテリア雑貨など豊富に取りそろえ、最大80%OFFで販売する。

参加店舗のうち、5ブランドでさらにおトクな企画を実施する。「GODIVA」では、限定フレーバーのショコリキサー「ショコリキサーストロベリークリーム ラングドシャ」を販売。

「PUMA」は、アパレルもしくはシューズと同時購入でバッグが50%OFFとなる「BAGBUY ONE GET ONE 50%OFFキャンペーン」を実施する。「NANO universe」では対象商品を30%OFFで販売。「SHIPS」では、60%OFF以上の特設コーナー設置する。

「FREAK’S STORE」では、5,000円以上購入かつ「DAYTONA PARK CLUB」に新規入会した人を対象に、ノベルティをプレゼントする。

8月9日からは、ニットやセーターなどの真冬のアイテムを、シーズンオフである夏だからこその特別価格で販売する「真夏の冬コレ」も実施する。