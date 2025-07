2025明治安田J1リーグ第23節の9試合が5日に行われた。

鹿島アントラーズは高井幸大ラストマッチの川崎フロンターレに逆転負けで3連敗。勝ち点で並んでいた柏レイソルは、日本代表に初選出された久保藤次郎の1点でFC東京に競り勝ち、鹿島をかわして首位に浮上した。次節は4位に後退した鹿島と柏が直接対決する。

ヴィッセル神戸は扇原貴宏の見事なミドルシュートや日本代表初選出の宮代大聖らがゴールを挙げて、ホームで湘南ベルマーレを一蹴。鹿島をかわして2位に浮上した。京都サンガF.C.はマルコ・トゥーリオが2試合連続2ゴールの活躍でアルビレックス新潟に逆転勝利し、鹿島と勝ち点「41」で並んで得失点差で3位に浮上した。

FC町田ゼルビアは4連勝を達成。東アジアE-1サッカー選手権2025に選出された相馬勇紀の3試合連続ゴールや沼田駿也のJ1初得点など、清水エスパルスを3-0で下した。

“中国ダービー”は試合終了間際に劇的ドラマ。こちらも日本代表に選出された中村草太が後半アディショナルタイム7分にこじ開けて、ファジアーノ岡山に前回対戦のリベンジを果たした。“大阪ダービー”もガンバ大阪がセレッソ大阪に前回の雪辱を果たす白星。横浜F・マリノスはアンデルソン・ロペスがPKで挙げた1点を守り抜き、横浜FCとのダービーマッチを制して5試合ぶり勝利を挙げた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第23節

▼7月5日(土)

FC町田ゼルビア 3-0 清水エスパルス

ファジアーノ岡山 0-1 サンフレッチェ広島

柏レイソル 1-0 FC東京

川崎フロンターレ 2-1 鹿島アントラーズ

横浜FC 0-1 横浜F・マリノス

名古屋グランパス 0-0 東京ヴェルディ

京都サンガF.C. 2-1 アルビレックス新潟

セレッソ大阪 0-1 ガンバ大阪

ヴィッセル神戸 4-0 湘南ベルマーレ

▼7月27日(日)

19:00 浦和レッズ vs アビスパ福岡

◆■J1第24節の対戦カード

▼7月19日(土)

19:00 FC東京 vs 浦和

19:00 湘南 vs C大阪

▼7月20日(日)

18:00 鹿島 vs 柏

18:00 東京V vs 町田

18:30 清水 vs 横浜FC

19:00 横浜FM vs 名古屋

19:00 新潟 vs 広島

19:00 G大阪 vs 川崎F

19:00 岡山 vs 神戸

▼7月21日(月・祝)

18:00 福岡 vs 京都

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 柏(44/+11)

2位 神戸(43/+11)

3位 京都(41/+11)

4位 鹿島(41/+11)

5位 広島(39/+9)

6位 川崎F(38/+13)

7位 町田(37/+8)

8位 浦和(34/+6)

9位 C大阪(33/+4)

10位 G大阪(31/-3)

11位 岡山(30/-1)

12位 福岡(30/-2)

13位 名古屋(28/-2)

14位 東京V(28/-8)

15位 清水(27/-5)

16位 FC東京(26/-8)

17位 湘南(23/-14)

18位 横浜FC(19/-14)

18位 新潟(19/-15)

20位 横浜FM(18/-12)