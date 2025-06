2025明治安田J2リーグ第19節が14日と15日に行われた。

ジェフユナイテッド千葉は敵地で徳島ヴォルティスと対戦し、23分に石川大地が先制点を記録する。34分と36分に立て続けの失点で徳島に逆転されたものの、40分に呉屋大翔が試合を振り出しに戻して同点で後半へ。千葉は65分に田中和樹が勝ち越し点を挙げたものの、76分に再び徳島に追いつかれる。すると82分、千葉のエドゥアルドが感情をコントロールできずに退場してしまう。数的不利の千葉は徳島の猛攻をしのぎ切り、敵地から勝ち点「1」を持ち帰って首位でシーズンを折り返した。

RB大宮アルディージャはV・ファーレン長崎戦で3度リードしながらも、3度とも追いつかれ、3-3で引き分けた。水戸ホーリーホックはサガン鳥栖を下し、クラブ新記録の7連勝を達成。大宮をかわして自動昇格圏内の2位に浮上した。

モンテディオ山形との“みちのくダービー”に臨んだベガルタ仙台は、2度リードしながらも2度追いつかれると、76分に山形の逆転を許す。それでも仙台は81分に追いつくと、後半アディショナルタイム2分に武田英寿が見事な直接フリーキックを叩き込んで勝ち越し成功。4-3で打ち合いを制した。

ホームに愛媛FCを迎えたジュビロ磐田は、マテウス・ペイショットの2ゴールなど終盤に一挙4得点を奪って大勝を収めた。ホームでFC今治と対戦した北海道コンサドーレ札幌は、高嶺朋樹の2ゴールで一度は逆転したものの、後半アディショナルタイムに追いつかれて2-2で引き分けた。

ブラウブリッツ秋田は佐藤大樹の2ゴールで大分トリニータに逆転勝利。レノファ山口FCは後半アディショナルタイムの劇的な同点ゴールでいわきFCと引き分け、藤枝MYFCに敗れたカターレ富山が19位に転落した。ロアッソ熊本はヴァンフォーレ甲府に追いついて連敗を「3」で止めている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第19節

▼6月14日(土)

水戸ホーリーホック 1-0 サガン鳥栖

▼6月15日(日)

北海道コンサドーレ札幌 2-2 FC今治

カターレ富山 0-1 藤枝MYFC

レノファ山口FC 2-2 いわきFC

モンテディオ山形 3-4 ベガルタ仙台

ジュビロ磐田 4-0 愛媛FC

V・ファーレン長崎 3-3 RB大宮アルディージャ

大分トリニータ 1-2 ブラウブリッツ秋田

ヴァンフォーレ甲府 1-1 ロアッソ熊本

徳島ヴォルティス 3-3 ジェフユナイテッド千葉

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 千葉(38/+15)

2位 水戸(38/+13)

3位 大宮(36/+13)

4位 仙台(36/+7)

5位 徳島(33/+10)

6位 磐田(32/+6)

7位 鳥栖(29/0)

8位 長崎(28/0)

9位 今治(27/+6)

10位 大分(26/+1)

11位 甲府(24/0)

12位 藤枝(22/-4)

13位 札幌(22/-9)

14位 秋田(20/-12)

15位 いわき(19/-6)

16位 熊本(18/-8)

17位 山形(17/-5)

18位 山口(17/-6)

19位 富山(16/-5)

20位 愛媛(12/-16)

◆■J2第20節の対戦カード

▼6月21日(土)

16:00 いわき vs 富山

18:00 愛媛 vs 山口

18:00 今治 vs 水戸

19:00 大宮 vs 鳥栖

19:00 千葉 vs 磐田

19:00 藤枝 vs 札幌

19:00 徳島 vs 大分

▼6月22日(日)

13:35 熊本 vs 長崎

14:00 秋田 vs 山形

18:00 仙台 vs 甲府

