2025明治安田J1リーグ第20節が14日と15日に行われた。

首位鹿島アントラーズはサンフレッチェ広島と対戦。19分に広島の先制点を許すと、押し込みながらも広島の堅い守りに阻まれ続けたが、後半アディショナルタイム2分にレオ・セアラが同点弾をマーク。上位対決で貴重な勝ち点「1」を獲得した。

鹿島を追いかける柏レイソルは、久保藤次郎、小泉佳穂、細谷真大のゴールで東京ヴェルディに3-0で快勝。今節を先に消化していた京都サンガF.C.と浦和レッズをかわして2位に浮上した。

優勝争いに踏みとどまりたい川崎フロンターレとヴィッセル神戸も勝利。FC町田ゼルビアは湘南ベルマーレに競り勝ち、アビスパ福岡はファジアーノ岡山を下して10試合ぶりの白星を挙げた。

19位と最下位の直接対決となったアルビレックス新潟vs横浜F・マリノスは、序盤から新潟が押し込む展開に。73分にダニーロ・ゴメスのゴラッソで先制した新潟が逃げ切って1-0で勝利した。

FC東京はマルセロ・ヒアンの2ゴールでセレッソ大阪と引き分け、横浜FCをかわして降格圏から脱出。新潟が横浜FCを得失点差で上回って18位に浮上し、最下位脱出のチャンスを逃した横浜FMは17位FC東京と勝ち点差「6」となっている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第20節

▼4月16日(水)

浦和レッズ 2-1 京都サンガF.C.

▼6月14日(土)

湘南ベルマーレ 1-2 FC町田ゼルビア

鹿島アントラーズ 1-1 サンフレッチェ広島

横浜FC 0-1 川崎フロンターレ

FC東京 2-2 セレッソ大阪

▼6月15日(日)

アルビレックス新潟 1-0 横浜F・マリノス

東京ヴェルディ 0-3 柏レイソル

ヴィッセル神戸 2-1 名古屋グランパス

ファジアーノ岡山 0-1 アビスパ福岡

清水エスパルス 0-0 ガンバ大阪

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 鹿島(41/+14)

2位 柏(37/+8)

3位 京都(34/+8)

4位 浦和(34/+6)

5位 広島(33/+6)

6位 神戸(33/+5)

7位 川崎F(32/+12)

8位 C大阪(30/+4)

9位 町田(28/0)

10位 清水(26/0)

11位 福岡(26/-3)

12位 G大阪(25/-4)

13位 岡山(24/-2)

14位 東京V(24/-8)

15位 名古屋(23/-3)

16位 湘南(22/-10)

17位 FC東京(20/-9)

18位 新潟(19/-7)

19位 横浜FC(19/-8)

20位 横浜FM(14/-9)

◆■J1第21節の対戦カード

▼6月21日(土)

16:00 町田 vs 鹿島

16:00 福岡 vs 新潟

18:30 C大阪 vs 東京V

19:00 柏 vs 京都

19:00 川崎F vs 神戸

19:00 横浜FM vs 岡山

19:00 名古屋 vs 清水

▼6月22日(日)

18:00 横浜FC vs 広島

18:30 G大阪 vs FC東京

▼7月23日(水)

19:30 浦和 vs 湘南